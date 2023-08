Rolls Royce La Rose Noire Droptail: Arcydzieło za fortunę

Każdy, kto wyraża w firmie Rolls-Royce specjalne życzenia trafia do specjalnego działu budowy nadwozi - Coachbuild. Od ponad dziesięciu lat spełniane są tam wszystkie, nawet te najbardziej nietypowe życzenia klientów. La Rose Noire to kolejne arcydzieło - luksusowy kabriolet, który powstanie w czterech, a tak naprawdę w jednym egzemplarzu. Swoją nazwę zawdzięcza czarnej róży Baccara, która jest nie tylko niezwykle szlachetna dzięki swojej głębokiej czerwieni, ale jest także inspiracją dla koloru nadwozia tego Rolls-Royce'a. O tym, jak ekskluzywny jest La Rose Noire, świadczy fakt, że Brytyjczycy nie skorzystali z istniejącej platformy, ale specjalnie dla tego egzemplarza stworzyli nową. Silnik pozostał za to bez zmian - to V12, który ma 600 KM i 840 Nm momentu obrotowego.

Reklama

Rolls Royce La Rose Noire Droptail mat. prasowe

Coupe i cabrio w jednym

Dwudrzwiowe nadwozie o długości 5,30 m w dużej mierze zostało wykonane ręcznie i całkowicie przeprojektowane. Jedną z ekskluzywnych cech konstrukcyjnych jest zdejmowany twardy dach, którego szklany wkład można przyciemnić za naciśnięciem przycisku. Bez dachu Droptail to roadster, z założonym dachem staje się coupe z wyjątkowo niską linią dachu. Lakier True Love to czerwień, która przybiera różne odcienie w zależności od padającego światła. Osiągnięcie takiego efektu wymagało aż 150 prób.

Czytaj więcej Ten pierwszy raz Rolls-Royce Spectre: Elektryczna subtelność Rolls-Royce zaprezentował pierwszego produkowanego seryjnie elektryka. Nabywcy Spectre szybko zapomną o tym, że kupili auto na prąd.