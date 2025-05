Top Marques Monaco to jeden z najbardziej ekskluzywnych salonów samochodowych na świecie. Odbywa się rokrocznie w Grimaldi Forum w Monako. W tym roku wydarzenie obchodziło swoje 20-lecie, a tegoroczny salon ma bardzo istotny polski akcent. Ale o tym za chwilę. Kiedy przed wejściem do hal wystawowych zaparkowany jest restomode samolotu, a obok niego stoi zmodernizowana G-klasa z przyczepą, na której załadowana jest łódź zmodernizowana przez Brabusa to nie rozpala wyobraźnię co czeka cię w środku.

Pagani Huayra Codalunga - ma wydłużony tył, jest o 70 kg lżejsza od klasycznej Huayry. Powstało pięć egzemplarzy, każdy kosztował ok. 7 mln euro Foto: Albert Warner

Wydarzenie co roku przyciąga około 30 tys. odwiedzających z całego świata. Głównie tych bogatych, bilet VIP kosztuje niecałe 800 zł. Promuje się tu podejście "See it, Drive it, Buy it" – odwiedzający mogą nie tylko oglądać, ale także testować i kupować prezentowane pojazdy. ​No może nie wszystkie, ale na większości aut, również klasyków wystawiona jest ich cena lub kontakt. Zresztą, oprócz supersamochodów, na salonie prezentowane są również luksusowe jachty, helikoptery, zegarki, biżuteria, dzieła sztuki oraz nieruchomości. I to wszystko można kupić.