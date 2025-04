Jak donosi portal informacyjny TechCrunch Jeff Bezos, założyciel Amazona i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, potajemnie zainwestował w startup zajmujący się samochodami elektrycznymi Slate Auto. Firma z siedzibą w Michigan została założona w 2022 roku, a jej celem jest produkcja niedrogiego dwumiejscowego elektrycznego pickupa w cenie około 25 000 dolarów (ok. 94 tys zł). Twórcy chcą pójść w ślady Forda Modelu T i zbudować masowo kupowany samochód, a tym samym sprawić, że e-mobilność stanie się przystępna cenowo.

Reklama

Po publikacjach o planach Slate Auto opublikowano dwa zdjęcia nowego modelu - jedno przedstawia fragment przodu auta, a drugie widok z boku tyłu. Powiązania Bezosa ze Slate Auto udokumentowano w kilku źródłach i dokumentach, które łączą miliardera ze startupem. Slate Auto to spółka, która powstała na bazie innej firmy wspieranej przez Bezosa - Re:Build Manufacturing, i od momentu założenia zatrudniła kilkaset pracowników, w tym wielu z takich motoryzacyjnych firm jak Ford, General Motors, Stellantis czy Harley-Davidson. Oprócz Bezosa, w Slate Auto mieli zainwestować również inni amerykańscy miliarderzy, m.in. Mark Walter, główny właściciel LA Dodgers i dyrektor generalny Guggenheim Partners, a także Thomas Tull, czołowy inwestor w Re:Bild Manufacturing.

O tanim elektrycznym pick-upie póki co wiadomo niewiele

Wygląda na to, że sumy, o które chodzi, są stosunkowo przystępne – biorąc pod uwagę okoliczności panujące w branży samochodowej. W 2023 roku Slate Auto pozyskało co najmniej 111 milionów dolarów w rundzie finansowania, w której uczestniczył Bezos. Firma planuje rozpocząć produkcję swojego elektrycznego pickupa do końca 2026 roku w zakładzie produkcyjnym w pobliżu Indianapolis w stanie Indiana. Wiele więcej aktualnie nie wiadomo o planach firmy. Na stronie internetowej można zapisać się wyłącznie do newslettera. Przy obecnej sytuacji rynkowej i zróżnicowanym popycie na samochody elektryczne budowa taniego elektrycznego pick-upa jest odważnym pomysłem. W ostatnich latach wiele ambitnych start-upów z planami budowy samochodów elektrycznych musiało się poddać, co pokazuje na znaczne ryzyko związane z tego typu biznesem. Najlepszym przykładem jest start-up Rivian, który przetrwał tylko dzięki miliardowej inwestycji Volkswagena.