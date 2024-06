Chiński piętrowy autobus zdobywa ulice Londynu. Ma napęd elektryczny i akumulatory XXL

Legendarny londyński piętrowy autobus - AEC Routemaster i jego następcy zostały opracowane i wyprodukowane specjalnie dla firmy obsługującej transport miejski - London Transport. Ich czas wkrótce się skończy. Chińska firma BYD dostarczy następcę - piętrowy autobus z napędem elektrycznym. Londyńskie ulice nie są jednak zupełnie nowym terenem dla marki BYD, w latach 2013-2018 Chińczycy wykorzystywali elektryczny autobus K9E do celów testowych. Był to model z konwencjonalnym, niskopodłogowym podwoziem „jednopokładowym”. Teraz w London Bus Museum odbyła się prezentacja nowego modelu BD11, który w przyszłości będzie regularnie przewoził pasażerów po Londynie. Ma 10,90 m długości, 2,55 m szerokości i 4,30 m wysokości, a rozstaw osi wynosi 5,44 m. Autobus ma dopuszczalną masę całkowitą 19,5 tony i zacznie kursować w Londynie w tym roku.

BYD BD11 mat. prasowe

BYD BD11 z ogromną baterią, która ma pojemność 532 kWh

BYD BD11 jest w pełni elektryczny i ma ogromną baterię. Akumulator z ogniwami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LFP) zintegrowany jest bezpośrednio z podwoziem i ma pojemność 532 kWh! Ten gigantyczny magazyn energii można ładować w kilku punktach prądem o mocy do 500 kW. Wtyczki do ładowania rozmieszczone są po całym nadwoziu i znajdują się nawet na dachu. Całkowicie rozładowany akumulator powinno dać się naładować do 100 proc. w ciągu zaledwie dwóch godzin. Napęd zapewniają dwa silniki zabudowane w piastach tylnych kół. Każdy ma 204 KM i zapewnia maksymalny moment obrotowy 600 Nm. W porównaniu ze standardowymi silnikami elektrycznymi są podobno o około 15 procent lżejsze i znacznie cichsze.