Audi i chiński koncern samochodowy SAIC Motors łączą siły. Już 20 maja 2024 roku obie spółki podpisały w tym celu porozumienie. Cel to budowanie wspólnych modeli w oparciu o specyficzną dla Chin platformę zwaną „Advanced Digitized Platform”. Powinno to zaowocować generacją inteligentnych i połączonych z siecią modeli premium. W planach są trzy kompaktowe samochody elektryczne w segmentach B i C. Gernot Döllner, dyrektor generalny Audi AG, chce „połączyć to, co najlepsze w obu firmach, z korzyścią dla chińskich klientów”. Premiera w Chinach planowana jest na rok 2025. Według Reutersa oczekuje się, że do 2030 roku na rynku chińskim pojawi się dziewięć modeli.

Reuters cytuje „dwie osoby posiadające bezpośrednią wiedzę o planach” i donosi, że modele Audi/SAIC mają być pozbawione dobrze znanego logotypu Audi. Decyzja podyktowana ma być „względami dotyczącymi wizerunku marki”. Konkretne informacje na ten temat mogą pojawić się w listopadzie przyszłego roku, kiedy ma pojawić się pierwszy pojazd koncepcyjny. Jak dotąd ani Audi, ani SAIC nie skomentowały tych plotek.

Chińskie modele Audi bez klasycznego logotypu marki

Nowy plan współpracy pojawił się po tym jak Audi nie było w stanie dotrzymać tempa sprzedaży elektrykom na chińskim rynku i od miesięcy przegrywa nie tylko z Teslą, ale i chińskimi konkurentami. Według Reutersa w pierwszej połowie 2024 roku marka sprzedała w Chinach niecałe 10 000 aut elektrycznych. Aktualnie Audi restrukturyzuje swój oddział w Chinach. Modele powstałe wraz SAIC mają być autami ze średniej półki, a z drugim chińskim partnerem - FAW - Audi chce budować elektryczne auta w wyższej klasie.