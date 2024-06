Nowy branding, zaprezentowano w oficjalnym spocie marki. Polska firma iTaxi łączy nową usługę i użytkownika w jej ścisłym centrum, z odmienioną aplikacja i zaangażowaniem w odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. W ramach strategii długofalowej firma zobowiązuje się do zaopatrzenia 80 proc. swojej floty w samochody elektryczne do 2030 roku. W bieżącym roku flota w 10-ciu procentach ma składać się z elektryków. Na ulice Warszawy już wyjechały Tesle Model Y, brandowane nowymi elementami komunikacji wizualnej marki. Do końca roku co piąty kurs realizowany będzie autem elektrycznym.

– W nowej odsłonie iTaxi bardziej skupi się na klientach i ich indywidualnych potrzebach – rebranding pozwolił nam nie tylko odświeżyć warstwę wizualną, ale także otworzyć się na nowe podejście, nowoczesne i lifestylowe. Chcemy, żeby klienci mieli poczucie korzystania z usługi, która dopasowuje się – ceni to, co istotne dla użytkownika. iTaxi to marka „o ludziach i dla ludzi”, a rebranding i kampania „Z Nami do Celu” są świetną reprezentacją tego, co chcemy przekazać w nowej odsłonie – powiedział Kamil Bąkowski, Chief Marketing Officer iTaxi.

W ramach zmiany iTaxi wprowadza do swojej floty Tesle Model Y

– Elektryfikacja floty jest z naszej perspektywy bardzo naturalnym i potrzebnym kierunkiem, który zapewnia komfort na wielu płaszczyznach – z jednej strony to większy komfort dla nas w zakresie działań prośrodowiskowych, z uwagi na zmniejszenie emisyjności. Z drugiej także dla klientów ceniących sobie dbałość o planetę i sprawdzoną jakość. Wybór aut nie jest przecież przypadkowy – bierzemy przykład z doświadczenia światowych benchmarków w zakresie elektryfikacji – Norwegii, Danii, Holandii czy Szwecji, gdzie Tesle są nie tylko najpopularniejszymi markami elektryków, ale i świetnie sprawdzają się w roli taksówek już od lat. – podkreśla Renata Bardecka, CEO iTaxi.