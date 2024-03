Na Long Island w stanie Nowy Jork aresztowano Kanadyjczyka i obywatela Chin. Informuje o tym „New York Times” (NYT), powołując się na biuro prokuratora USA na Brooklynie. Oskarżeni próbowali sprzedać tajną technologię produkcji akumulatorów, będącą własnością Tesli. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o wydanie nakazu aresztowania za kradzież tajnych dokumentów. Według NYT w dokumentach sądowych wymieniono jedynie „wiodącego amerykańskiego producenta pojazdów elektrycznych i systemów akumulatorowych”.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Elon Musk chce powiększyć fabrykę pod Berlinem. W planach produkcja taniej Tesli Podczas swojej wizyty w gigafactory pod Berlinem Elon Musk wyraził swoje poparcie dla rozbudowania fabryki i uruchomienie produkcji taniego modelu Tesli oraz ciężarówki Semi. Szef Tesli jednak musi liczyć się z oporem aktywistów.

Oskarżeni mieli wykraść tajną technologię produkcji ogniw akumulatorowych

Zatrzymani sprawcy opisywani są jako byli pracownicy kanadyjskiej firmy Hibar Systems, która wyspecjalizowała się m.in. w efektywnej technologii produkcji ogniw akumulatorowych na skalę przemysłową. W 2019 roku Tesla przejęła Hibar Systems i od tego czasu firma działa jako Tesla Toronto Automation ULC. Oskarżeni założyli w Chinach firmę, która miała sprzedawać baterie z tajną technologią opracowaną przez Hibar/Tesla. Według prokuratory oskarżeni mieli dostęp do rysunków i innych dokumentów, które umożliwiały im skopiowanie procesu produkcyjnego. Podczas śledztwa członkowie ekipy operacyjnej skontaktowali się z nimi na targach CES w Las Vegas i wyrazili zainteresowanie zakupem, co ostatecznie doprowadziło do ich aresztowania. Według doniesień mediów głównemu oskarżonemu grozi do dziesięciu lat więzienia, odpowiedzialny za sprawę prokurator mówi o „potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa narodowego USA”.

Czytaj więcej Tu i Teraz Volkswagen Poznań ograniczy produkcję. Nie przedłuży umów czasowych w fabryce „Volkswagen przestaje być konkurencyjny” – Thomas Schäfer, podkreślił szef największego niemieckiego koncernu motoryzacyjnego. Plan oszczędnościowy ma swoje konsekwencje również w Polsce. Rezygnacja z produkcji Transportera w zakładach Volkswagen Poznań oraz zwłoka czasowa przed prowadzeniem kolejnych modeli, spowodowały konieczność zmian w strukturze zatrudnienia.