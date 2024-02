Używane elektryki mocno tanieją. Dla rozwoju elektromobilności to zła wiadomość

Do niedawna nabywca nowego elektryka mógł być pewien, że będzie on traciło na wartości powoli, ale ostatnio to się zmienia. To zagraża rewolucji w motoryzacji, bo tempo utraty wartości jest jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze auta.