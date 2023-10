Spółka Ionway to nowa firma w segmencie budowy podzespołów do akumulatorów. Ma swoją siedzibę w Brukseli, a pierwszą fabrykę zbuduje w Nysie (woj. opolskie) na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Niemcy zainwestują 1,8 mld euro (ok. 8,1 mld zł). W fabryce powstanie 900 miejsc pracy. Miejsce powstania zakładu nie jest wybrane przypadkowo. W sąsiedztwie jest fabryka powiązanej firmy Umicore. Ionway to spółka joint venture, wspierana przez Umicore i PowerCo należącą do Grupy Volkswagena.

To dzięki tym firmom Volkswagen ma lepiej poradzić sobie na rynku e-samochodów. Grupa chce zwiększenia swojej rocznej zdolności produkcyjnej do 160 GWh do końca dekady, co odpowiada 2,2 milionom wyprodukowanych akumulatorów. Przedstawiciele niemieckiej firmy zawarli porozumienie z polskim rządem, który zobowiązał się w ramach Tymczasowych Ram Kryzysowych i Przejściowych na przekazanie spółce Ionway 350 mln euro (1,5 mld zł) dotacji. Łączna wartość inwestycji do 2030 r. wyniesie 1,7 mld euro (niemal 8,1 mld zł).

Obecnie w Nysie trwa przygotowanie terenu, prace inżynieryjne i uzyskiwanie pozwoleń. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Start produkcji zaplanowano na 2025 r. Do 2030 roku w zakładzie powstanie około 900 nowych miejsc pracy.