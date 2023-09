Po niedawnych zawirowaniach i fali zwolnień polskich pracowników w związku z rozwiązaniem umów z pośrednikami pracy Tesla w Berlinie znowu rekrutuje. Firma Elona Muska pojawi się na jesiennych Targach Pracy w Szczecinie, które odbędą się 25 października. Tesla szuka pracowników o różnym poziomie umiejętności, doświadczenia i wykształcenia. Również doświadczenie w branży motoryzacyjnej nie jest konieczne. Tesla na swoich stronach internetowych anonsuje oferty pracy dla nadzorców kierowania zespołami pracowników, techników zajmujących się konserwacją sprzętu i systemów i wielu innych zadać.

Czytaj więcej Tu i Teraz Polacy tracą pracę w fabryce Tesli, która rozwiązuje umowy z agencjami pracy Polacy zatrudnieni w podberlińskiej fabryce Tesli w Grünheide lub w magazynach Berlin Spandau i Großbeeren są w większości zatrudniani przez pośredników i podwykonawców. W ostatnich miesiącach tesla zakończyła lub mocno ograniczyła współpracę z częścią takich firm. W konsekwencji doszło do zwolnień wielu zatrudnionych w tych firmach pracowników z Polski.

Ile płaci Elon Musk?

Ile można zarobić pracując dla Elona Muska? Zarobki mogą być główną motywacją dla osób chcących codziennie dojerzdżać lub przenieść się w okolice Berlina. I tak inżynier otrzymuje wynagrodzenie około 28 000 zł miesięcznie, programista ok. 25 000 zł/miesięcznie, kierownik zespołu ok. 22 750 zł, technik-mechatronik pojazdów samochodowych ok. 15 000 zł, pracownik na taśmie ok 13 000 zł. Co prawda niemieckie firmy motoryzacyjne płacą zwykle więcej za podobne zajęcia, ale ich fabryki nie są położone tak blisko polskiej granicy.