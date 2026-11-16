Do akcji zaangażowano zarówno oznakowane i nieoznakowane radiowozy, jak i drony monitorujące trasy szybkiego ruchu. O szczegółach informuje portal moto.pl.

Międzynarodowe działania ROADPOL na polskich drogach

Listopadowa operacja jest koordynowana przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego ROADPOL (European Roads Policing Network), zrzeszającą służby ruchu drogowego z całej Europy. Działania kontrolno-prewencyjne odbywają się cyklicznie, ich poprzednia odsłona miała miejsce w lutym 2026 r.

Akcja polega na wzmożonych, wyrywkowych kontrolach pojazdów do transportu drogowego. Oprócz tradycyjnych patroli policja wykorzystuje nieoznakowane radiowozy oraz drony, za pomocą których z powietrza rejestrowane są niebezpieczne manewry, w tym nieprawidłowe wyprzedzanie na trasach szybkiego ruchu.

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Na czym polega kontrola w ramach akcji „Truck & Bus”?

Zakres tegorocznych kontroli obejmuje nie tylko standardową weryfikację dokumentów czy pomiar prędkości. Funkcjonariusze kontrolują także m.in:

  • Trzeźwość kierujących, przestrzeganie przepisów o czasie pracy i odpoczynku oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy drogowe;
  • Stan techniczny pojazdów – sprawność układu hamulcowego, oświetlenia oraz stan ogumienia;
  • Prawidłowe zabezpieczenie ładunku oraz rzeczywistą masę pojazdu.

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Wysokie kary, unieruchomienie pojazdu, a nawet utrata prawa jazdy

Wykrycie nieprawidłowości wiąże się z surowymi konsekwencjami zarówno dla kierowcy, jak i dla firmy transportowej. W zależności od rodzaju naruszeń policjanci stosują sankcje takie jak:

  • Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące - za nierejestrowanie aktywności na karcie kierowcy (nieużywanie tachografu), ingerencję w jego działanie, a także za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim na drodze jednojezdniowej;
  • Zakaz dalszej jazdy i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - w przypadku ujawnienia usterek technicznych zagrażających bezpieczeństwu ruchu;
  • Przymusowy postój lub rozładunek - ciężarówki przekraczające dopuszczalną masę muszą czekać na przeładowanie nadmiaru towaru, natomiast pojazdy, w których naruszono normy czasu pracy, są unieruchamiane; 
  • Mandaty i punkty karne - kierowcom grożą mandaty do 5000 zł oraz do 15 punktów karnych, natomiast kary administracyjne za naruszenia przepisów transportowych wynoszą od 200 do 10 000 zł.

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Kierowcy aut osobowych też muszą mieć się na baczności

Choć głównym celem operacji „Truck & Bus” jest transport ciężarowy i zbiorowy, wzmożona obecność patroli oznacza, że mundurowi reagują także na wykroczenia popełnione przez kierowców samochodów osobowych.

W dniach 21 listopada i 5 grudnia 2026 r.  w ramach kampanii  „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” policja będzie prowadzić kontrole, podczas których zwróci szczególną uwagę na światła aut, a kierowcy będą mogli w tym czasie bezpłatnie sprawdzić oświetlenie na wybranych stacjach kontroli pojazdów. Natomiast w dniach 14–20 grudnia 2026 r. planowane są ogólnopolskie wzmożone kontrole trzeźwości.