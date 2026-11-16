Do akcji zaangażowano zarówno oznakowane i nieoznakowane radiowozy, jak i drony monitorujące trasy szybkiego ruchu. O szczegółach informuje portal moto.pl.

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Międzynarodowe działania ROADPOL na polskich drogach

Listopadowa operacja jest koordynowana przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego ROADPOL (European Roads Policing Network), zrzeszającą służby ruchu drogowego z całej Europy. Działania kontrolno-prewencyjne odbywają się cyklicznie, ich poprzednia odsłona miała miejsce w lutym 2026 r.

Akcja polega na wzmożonych, wyrywkowych kontrolach pojazdów do transportu drogowego. Oprócz tradycyjnych patroli policja wykorzystuje nieoznakowane radiowozy oraz drony, za pomocą których z powietrza rejestrowane są niebezpieczne manewry, w tym nieprawidłowe wyprzedzanie na trasach szybkiego ruchu.

Na czym polega kontrola w ramach akcji „Truck & Bus”?

Zakres tegorocznych kontroli obejmuje nie tylko standardową weryfikację dokumentów czy pomiar prędkości. Funkcjonariusze kontrolują także m.in:

Trzeźwość kierujących, przestrzeganie przepisów o czasie pracy i odpoczynku oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy drogowe;

Stan techniczny pojazdów – sprawność układu hamulcowego, oświetlenia oraz stan ogumienia;

Prawidłowe zabezpieczenie ładunku oraz rzeczywistą masę pojazdu.

Wysokie kary, unieruchomienie pojazdu, a nawet utrata prawa jazdy

Wykrycie nieprawidłowości wiąże się z surowymi konsekwencjami zarówno dla kierowcy, jak i dla firmy transportowej. W zależności od rodzaju naruszeń policjanci stosują sankcje takie jak:

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące - za nierejestrowanie aktywności na karcie kierowcy (nieużywanie tachografu), ingerencję w jego działanie, a także za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim na drodze jednojezdniowej;

Zakaz dalszej jazdy i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - w przypadku ujawnienia usterek technicznych zagrażających bezpieczeństwu ruchu;

Przymusowy postój lub rozładunek - ciężarówki przekraczające dopuszczalną masę muszą czekać na przeładowanie nadmiaru towaru, natomiast pojazdy, w których naruszono normy czasu pracy, są unieruchamiane;

Mandaty i punkty karne - kierowcom grożą mandaty do 5000 zł oraz do 15 punktów karnych, natomiast kary administracyjne za naruszenia przepisów transportowych wynoszą od 200 do 10 000 zł.

Kierowcy aut osobowych też muszą mieć się na baczności

Choć głównym celem operacji „Truck & Bus” jest transport ciężarowy i zbiorowy, wzmożona obecność patroli oznacza, że mundurowi reagują także na wykroczenia popełnione przez kierowców samochodów osobowych.

W dniach 21 listopada i 5 grudnia 2026 r. w ramach kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” policja będzie prowadzić kontrole, podczas których zwróci szczególną uwagę na światła aut, a kierowcy będą mogli w tym czasie bezpłatnie sprawdzić oświetlenie na wybranych stacjach kontroli pojazdów. Natomiast w dniach 14–20 grudnia 2026 r. planowane są ogólnopolskie wzmożone kontrole trzeźwości.