Wzmożone kontrole na drogach. Specjalna akcja policji od 16 listopada
Do akcji zaangażowano zarówno oznakowane i nieoznakowane radiowozy, jak i drony monitorujące trasy szybkiego ruchu. O szczegółach informuje portal moto.pl.
Listopadowa operacja jest koordynowana przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego ROADPOL (European Roads Policing Network), zrzeszającą służby ruchu drogowego z całej Europy. Działania kontrolno-prewencyjne odbywają się cyklicznie, ich poprzednia odsłona miała miejsce w lutym 2026 r.
Akcja polega na wzmożonych, wyrywkowych kontrolach pojazdów do transportu drogowego. Oprócz tradycyjnych patroli policja wykorzystuje nieoznakowane radiowozy oraz drony, za pomocą których z powietrza rejestrowane są niebezpieczne manewry, w tym nieprawidłowe wyprzedzanie na trasach szybkiego ruchu.
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W dniach 21 listopada i 5 grudnia 2026 r. w ramach kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” policja będzie prowadzić kontrole, podczas których zwróci szczególną uwagę na światła aut, a kierowcy będą mogli w tym czasie bezpłatnie sprawdzić oświetlenie na wybranych stacjach kontroli pojazdów. Natomiast w dniach 14–20 grudnia 2026 r. planowane są ogólnopolskie wzmożone kontrole trzeźwości.
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