Jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, obowiązek wymiany dotyczy prawa jazdy wydanego przed 19 stycznia 2013 roku. Wszystko z powodu unijnej reformy, której celem jest ujednolicenie dokumentów w całej Wspólnocie.

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Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy?

Wymiana dokumentów ma oficjalnie zacząć się 19 stycznia 2028 roku i potrwać do 18 stycznia 2033 roku. Kierowcy będą więc mieli sporo czasu, aby wyrobić dokument. Po tej dacie bezterminowe prawo jazdy straci ważność, a osoba, która będzie posługiwać się takim dokumentem w razie kontroli, może otrzymać mandat za jazdę bez uprawnień. Obecnie wynosi on 1500 zł. Nowe prawo jazdy będzie ważne maksymalnie przez 15 lat. Kierowcy, którzy posiadali bezterminowe uprawnienia, nie zostaną zobligowani do ponownego wykonania badań lekarskich.

Choć oficjalna wymiana ruszy dopiero w 2028 roku, niektórzy będą musieli wcześniej zgłosić się do urzędu i załatwić formalności. Dotyczy to osób, którym kończy się ważność dokumentu lub uprawnienia określonej kategorii w tym lub przyszłym roku. Nowe prawo jazdy jest potrzebne również po zmianie nazwiska oraz gdy zgubiliśmy lub zniszczyliśmy dotychczasowy dokument.

Jeśli chodzi o seniorów, Parlament Europejski nie poparł planowanego skrócenia ważności uprawnień wszystkich starszych kierowców. Państwa członkowskie mogą jednak wprowadzać własne rozwiązania dotyczące osób powyżej 65. roku życia.

Jakie dokumenty przygotować i ile zapłacimy za wymianę prawa jazdy?

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy składa się we właściwym urzędzie miasta, starostwie powiatowym lub urzędzie dzielnicy. Należy do niego dołączyć aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 mm, kopię dotychczasowego prawa jazdy oraz potwierdzenie opłaty. Trzeba będzie również okazać dowód osobisty.

Obecnie opłata za wydanie nowego dokumentu wynosi 100 zł. Nie wiadomo jednak, czy do tego czasu nie zostanie podwyższona. Ministerstwo Infrastruktury planowało podniesienie kwoty jeszcze w tym roku do 115,50 zł. Wzrosnąć ma też opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - z 35 zł do 40,50 zł.