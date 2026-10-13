Chińskie samochody z wypożyczalni nagrywały norweskich żołnierzy podczas ćwiczeń
Sprawę ujawnił dziennik „Dagens Næringsliv”. Co najmniej dwa samochody wykorzystywane przez żołnierzy były pojazdami chińskiej marki Deepal.
Na nagraniach widać, kto wsiadał do samochodów i z nich wysiadał, dokąd jeździli żołnierze oraz jakie kody wpisywali przy bramach obiektów wojskowych. Uczestnicy ćwiczeń byli zaskoczeni, że materiał został zarejestrowany z tak dużą szczegółowością. Teraz wojskowi obawiają się, że pozyskane informacje mogą ujawnić sposób działania norweskich sił zbrojnych. Żołnierze usunęli nagrania z samochodów, jednak nie ustalono, czy dane zostały również zapisane w innych miejscach lub gdzieś przesłane – informuje portal iNyheter.no.
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Norweskie siły zbrojne nie chcą podać szczegółów sprawy. Poinformowały natomiast, że nie mają zamiaru wprowadzać zakazu korzystania z pojazdów pochodzących z określonych krajów. Po odkryciu nagrań chińskie pojazdy nadal były wykorzystywane podczas ćwiczeń, ponieważ żołnierze nie mieli dostępu do innych samochodów.
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