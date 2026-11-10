Hybrydy plug-in miały co do zasady podczas codziennej jazdy bazować na energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorze. Silnik benzynowy miał z kolei zapewniać większą swobodę podczas dłuższych podróży. W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej, ponieważ większość osób nie ładuje regularnie akumulatorów, traktując takie auta przede wszystkim jak samochody spalinowe – pisze Interia.

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Emisje niemal sześć razy wyższe niż w testach

Organizacja Transport & Environment przeanalizowała dane Europejskiej Agencji Środowiska dotyczące zużycia paliwa 220 tys. samochodów. Okazało się, że hybrydy plug-in zarejestrowane w 2024 r. emitowały średnio 145 g CO2 na kilometr, podczas gdy wyniki testów homologacyjnych wskazywały na 24 g/km.

Poza tym kierowcy pokonywali na samym napędzie elektrycznym jedynie 27 proc. dystansu. Organizacja zauważyła również, że im większe były moc i przewaga jednostki elektrycznej nad silnikiem spalinowym, tym niższe okazywały się emisje.

Organizacja proponuje wprowadzenie mniejszych baków do samochodów hybrydowych

T&E proponuje konkretne rozwiązanie tego problemu: promowanie samochodów ze zbiornikami paliwa o pojemności do 15 litrów. W takim przypadku benzyna pełniłaby funkcję rezerwową, a podstawą codziennej jazdy byłaby energia elektryczna – pisze Interia.

Organizacja postuluje również, aby do 2030 r. hybrydy plug-in oferowały minimum 200 km rzeczywistego zasięgu elektrycznego, ładowanie prądem stałym z mocą ponad 100 kW oraz aby silnik elektryczny był co najmniej trzykrotnie mocniejszy od spalinowego.

Propozycja budzi jednak zastrzeżenia branży. Krytycy wskazują, że wiąże się ona z nadmierną ingerencją w konstrukcję aut. Twierdzą również, że producenci pojazdów już teraz zwiększają elektryczny zasięg hybryd. Koncerny zrzeszone w ACEA sprzeciwiają się też dalszemu zaostrzaniu zasad obliczania ich emisji.