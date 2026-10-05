O sprawie informuje Interia, powołując się na informacje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

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Zlikwidują trzy odcinkowe pomiary prędkości

Zestawy do odcinkowego pomiaru średniej prędkości mają wkrótce zostać zdemontowane w następujących lokalizacjach:

obwodnica Tarnowa (województwo małopolskie) w ciągu drogi krajowej nr 94 – obecnie OPP odbywa się na obydwu nitkach obwodnicy mającej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (odcinki po niespełna 4,4 km długości);

droga krajowa nr 78 pomiędzy Wilczą a Nieborowicami (województwo śląskie) – odcinek położony na trasie z Gliwic do Rybnika;

południowa obwodnica Tarnowskich Gór (województwo śląskie), na drodze krajowej nr 11 (odcinek o długości 990 m).

13 października, jak podaje Interia, rozstrzygnięty ma zostać przetarg na usunięcie trzech wspomnianych odcinkowych pomiarów prędkości. Zwycięska firma dostanie siedem tygodni na przeprowadzenie prac. Ich zakres obejmie nie tylko zdjęcie kamer oraz usunięcie konstrukcji i fundamentów, lecz także uporządkowanie terenu.

Kamery ze zlikwidowanych OPP trafią na A2 i S7

Trzy zdemontowane zestawy do odcinkowego pomiaru prędkości, jak dowiedziała się Interia w CANARD, zostaną zamontowane na autostradzie A2 oraz na drodze ekspresowej S7. W przypadku tej pierwszej urządzenia OPP mają się pojawić w związku z planowanym poszerzeniem drogi i prowadzonymi z tego powodu robotami na odcinku między Warszawą a Łodzią.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, kierowcy będą musieli przygotować się tam na ograniczenie prędkości do 70 km/h. W kontroli jego przestrzegania pomóc mają OPP. Pierwszy z nich pojawi się na obydwu nitkach trasy A2 na odcinku Dzierzgów–Niesułków. Pomiar będzie prowadzony na trasie o długości około 30 km w stronę Łodzi i 29 km w stronę Warszawy. Drugi zestaw do odcinkowego pomiaru prędkości na remontowanej autostradzie A2 zostanie zamontowany na odcinku Koszajec–Michałówek. Będzie to odcinek o długości aż 48 km.

Zdemontowane urządzenia do OPP mają też być zainstalowane na obwodnicy Gdańska. „W przebiegu drogi S7 pojawią się na wschód od łącznika z autostradą A1” – pisze Interia.