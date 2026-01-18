55-letni Al-Attiyah sięgnął po swoje szóste zwycięstwo w Dakarze i pierwsze za kierownicą Dacii. Łącznie ma już 50 zwycięstw etapowych. Tym samym wyrównał rekord należący do Fina Ari Vatanena oraz Francuza Stéphane’a Peterhansela. Katarczyk utrzymał dużą przewagę nad Hiszpanem Nanim Romą (Ford), który zajął drugie miejsce. Trzecią pozycję zajął Szwed Mattias Ekström, również startujący Fordem.

Najlepszy wynik Polaków – 13. miejsce Marka Goczała

Polskie załogi Energylandii walczyły ambitnie, jednak ich wyniki przekreśliły problemy techniczne. Najwyżej sklasyfikowani zostali Marek Goczał i Maciej Marton, którzy ukończyli rajd na 13. miejscu. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 17. pozycję, a Michał Goczał z hiszpańskim pilotem Diego Ortegą byli 19.

Zmagania klasy Classic w Rajdzie Dakar 2026

W kategorii Classic Mariusz Pietrzycki i Kamil Jabłoński w Toyocie zajęli szóste miejsce. Ciężarówka DAF prowadzona przez Tomasza Białkowskiego była pierwsza w swojej klasie i dziewiąta w klasyfikacji generalnej. Z powodu awarii Porsche 924 kilku etapów nie ukończyli Tomasz Staniszewski i Stanisław Postawka, co dało im 80. miejsce w klasyfikacji końcowej. Na 31. pozycji rajd zakończyli Paweł Kośmiński i Bartosz Balicki, jadący Mercedesem klasy G. Na jednym z etapów załoga dachowała. Zwycięzcami klasy Classic zostali Litwin Karolis Raisys oraz Francuz Christophe Marques, startujący Land Roverem.