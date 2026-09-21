Droga S7 / zdjęcie ilustracyjne
Jak podają drogowcy, remont musi zostać wykonany ze względu na duże natężenie ruchu na trasie S7.
Odcinek S7 pod Olsztynkiem, oddany do użytku w 2012 r., po 14–15 latach eksploatacji wymagał interwencji. Jak wyjaśnia Marcin Pokojski, dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA, cytowany przez Gazetę Wyborczą, przeciętna trwałość warstwy ścieralnej wynosi około 10 lat, a przy tak dużym obciążeniu ruchu ten okres to naturalny moment na działania utrzymaniowe.
Zakres prac na ponad 10-kilometrowym odcinku objął:
Remont wystartował pod koniec lipca nieprzypadkowo. Technologia robót bitumicznych wymaga bowiem wyższych temperatur powietrza i podłoża, dłuższego dnia oraz mniejszego ryzyka opadów.
Koniec prac pod Olsztynkiem nie oznacza spokoju kierowców. Od 16 września ruszył remont w rejonie węzła Elbląg Wschód, gdzie za degradację odpowiada przede wszystkim ciężki ruch transportowy. Zakres prac to ok. 1,65 km, a ich zakończenie planowane jest na 28 września 2026 r.
Jak wyjaśnia gazeta, GDDKiA opiera takie korekty na corocznej diagnostyce, priorytetowo traktując arterie o kluczowym znaczeniu krajowym.
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