Jak podają drogowcy, remont musi zostać wykonany ze względu na duże natężenie ruchu na trasie S7.

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Standardowe prace drogowe na S7. Remont pod Olsztynkiem zakończony

Odcinek S7 pod Olsztynkiem, oddany do użytku w 2012 r., po 14–15 latach eksploatacji wymagał interwencji. Jak wyjaśnia Marcin Pokojski, dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA, cytowany przez Gazetę Wyborczą, przeciętna trwałość warstwy ścieralnej wynosi około 10 lat, a przy tak dużym obciążeniu ruchu ten okres to naturalny moment na działania utrzymaniowe.

Zakres prac na ponad 10-kilometrowym odcinku objął:

sfrezowanie zużytej warstwy ścieralnej na całej długości pasa,

ułożenie nowej warstwy wierzchniej,

ponowne odtworzenie oznakowania poziomego.

Remont wystartował pod koniec lipca nieprzypadkowo. Technologia robót bitumicznych wymaga bowiem wyższych temperatur powietrza i podłoża, dłuższego dnia oraz mniejszego ryzyka opadów.

Przyszła kolej na S7 pod Elblągiem

Koniec prac pod Olsztynkiem nie oznacza spokoju kierowców. Od 16 września ruszył remont w rejonie węzła Elbląg Wschód, gdzie za degradację odpowiada przede wszystkim ciężki ruch transportowy. Zakres prac to ok. 1,65 km, a ich zakończenie planowane jest na 28 września 2026 r.

Jak wyjaśnia gazeta, GDDKiA opiera takie korekty na corocznej diagnostyce, priorytetowo traktując arterie o kluczowym znaczeniu krajowym.