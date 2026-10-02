Włączona do ruchu w 2012 r. autostrada A2 to jeden z najważniejszych i najbardziej ruchliwych szlaków komunikacyjnych w kraju. Budowana w pośpiechu przed organizowanymi przez Polskę i Ukrainę piłkarskimi mistrzostwami Europy, w stosunkowo krótkim czasie okazała się za ciasna dla szybko rosnącej liczby aut. Według niedawnego Generalnego Pomiaru Ruchu, liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicy Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. Ruch spowalniają ciągnące się sznury ciężarówek, a w razie awarii pojazdu lub wypadku tworzą się gigantyczne korki.

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Przepustowość trasy ma poprawić rozbudowa o trzeci pas ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że kierowcy przez cały czas prac będą mogli korzystać z dwóch pasów w każdą stronę. Trzeba jednak liczyć się z koniecznymi w miejscach prac zwężeniami pasów czy innym ich poprowadzeniem na istniejącej jezdni. Będzie też nowe ograniczenie prędkości – według informacji GDDKiA do 70 km/h. Jego przestrzegania mają pilnować zestawy do odcinkowego pomiaru średniej prędkości.

Czytaj więcej Transport Przyspieszają prace związane z poszerzaniem autostrady A2 Na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią już zmienia się organizacja ruchu. Jesienią będzie mogła ruszyć budowa dodatkowych pasów ruchu.

Odcinkowy pomiar prędkości na A2 jeszcze w 2026 r.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało portal Interia.pl, że odcinkowy pomiar prędkości pojawi się na obydwu nitkach trasy A2 na odcinku Dzierzgów – Niesułków. Odcinek pomiarowy o długości 30 km na jezdni w stronę Łodzi oraz 29 km na jezdni w kierunku Warszawy. Pomiar będzie prowadzony od węzła Stryków na południowy wschód od Łodzi do zjazdu z autostrady A2 na Łowicz i Skierniewice.

Kolejny zestaw do odcinkowego pomiaru prędkości na remontowanej autostradzie A2 ma zostać zamontowany na odcinku Koszajec – Michałówek. Odcinek będzie zaczynał się tuż za Pruszkowem, a skończy się przed zjazdem z A2 w kierunku Łowicza i Skierniewic. Ten odcinek objęty działaniem zestawu będzie miał aż 48 kilometrów długości.

Biuro prasowe CANARD podało, że zadania związane z utworzeniem odcinkowego pomiaru na podlegającej rozbudowie autostradzie A2 są przewidziane jeszcze na 2026 r.

Przypomnijmy, iż łączna długość A2 objęta inwestycją to 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to blisko 1,5 mld zł.