Film przedstawiający ten niecodzienny sposób parkowania został opublikowany przez jednego z użytkowników portalu X.

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Mieszkaniec Moskwy w nietypowy sposób rozwiązał problem braku miejsc parkingowych

Na wspomnianym kilkunastosekundowym nagraniu widać, jak mężczyzna podjeżdża srebrnym Porsche 911 na parking w pobliżu jednego z blokowisk. Następnie wysiada z samochodu, podchodzi do zaparkowanej na jednym z miejsc lawety i rozkłada jej najazdy. W dalszej części filmu pokazane zostało, jak kierowca wraca do samochodu i wjeżdża nim na przygotowaną lawetę. Na końcu wysiada z auta, składa najazdy i oddala się z parkingu. W tle widać Porsche zaparkowane na lawecie.

Z opisu filmu wynika, że ten nietypowy proceder parkowania miał miejsce w Moskwie.

Parkowanie samochodu na lawecie może nie być dobrym rozwiązaniem

Sposób Rosjanina na parkowanie może zaskoczyć niejednego kierowcę. Czy jednak zaproponowane przez niego rozwiązanie jest praktyczne? Laweta służąca za miejsce parkingowe może prawdopodobnie dosyć szybko zainteresować zarówno sąsiadów, jak i służby. Istnieje ryzyko, że takie parkowanie zakończy się np. zarysowaniami na lakierze czy przebitą oponą. Niewykluczone jest również odholowanie stojącej przez dłuższy czas lawety np. przez straż miejską.

Miejsce postojowe na płatnym parkingu będzie tańsze od parkowania na lawecie

Warto też zauważyć, że w Polsce parkowanie na lawecie jest droższe od wykupienia miejsca postojowego na płatnym parkingu. To ostatnie może kosztować miesięcznie, w zależności od konkretnej lokalizacji, przeciętnie między 150 a 450 zł. Z wyższymi stawkami muszą zazwyczaj liczyć się mieszkańcy stolicy. Dokładny cennik zależy przede wszystkim od wielkości miasta, konkretnej dzielnicy, rodzaju wybranego miejsca, a także od zarządcy parkingu.

Koszt zakupu lawety będzie natomiast dużo wyższy. Mowa tu bowiem o wydatku rzędu od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dokładna cena zależy od konkretnego modelu i stanu technicznego. Znaczenie ma tu przede wszystkim ładowność, liczba osi oraz materiał, z którego wykonano lawetę.