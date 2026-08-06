Ograniczenia będą obowiązywać wyłącznie w nocy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 23:00 do 5:00. Federalny Urząd Dróg poinformował, że w weekendy, czyli w noce z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, tunel pozostanie otwarty.

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Prace konserwacyjne mają zmniejszyć ryzyko uszkodzeń

Przyczyną zamknięć są prace konserwacyjne związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa konstrukcji. Jak informuje portal swissinfo.ch, robotnicy wykonają specjalne nacięcia rozdzielające, które mają ograniczyć gromadzenie naprężeń w elementach płyty pośredniej tunelu. W ten sposób chcą też odciążyć konstrukcję i zmniejszyć ryzyko powstania kolejnych uszkodzeń. Stan płyty pośredniej jest stale kontrolowany za pomocą systemu pomiarowego, który pozwala obserwować zmiany naprężeń.

3 lata temu w płycie tunelu pojawiło się pęknięcie

W 2023 r. w pobliżu północnego portalu tunelu pojawiło się pęknięcie w płycie pośredniej. Fragmenty betonu oderwały się wówczas od konstrukcji i spadły na jezdnię. Według specjalistów przyczyną uszkodzenia mogły być ruchy górotworu.

Tunel drogowy Świętego Gotarda został otwarty w 1980 r. i ma 16,9 km długości. Jest to kluczowy szlak tranzytowy prowadzący przez Alpy. Łączy miejscowość Göschenen (kanton Uri) na północy z Airolo (kanton Ticino) na południu.