Nowe mandaty drogowe od 1 stycznia 2025 r. Włosi mocno zaostrzają kary

Projekt nowego kodeksu ruchu drogowego został przyjęty przez włoski Senat po zatwierdzeniu przez Izbę Deputowanych. Dzięki nowemu katalogowi kar włoski rząd chce zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, która obecnie wynosi 3000 osób rocznie (w Polsce 1893 osoby w 2023 r.). Oto przegląd najważniejszych zmian i związanych z nimi sankcji.

Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków:

-Poziom alkoholu we krwi od 0,5 do 0,8 promila: kara od 573 do 2170 euro, odebranie prawa jazdy na okres od 3 do 6 miesięcy.

- Poziom alkoholu we krwi od 0,8 do 1,5 promila: kara podwójna, możliwa kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Obowiązek zamontowania w pojeździe bariery alkoholowej

- Poziom alkoholu we krwi powyżej 1,5 promila: kara od 1500 do 6000 euro, zabranie prawa jazdy na okres od 1 do 2 lat, kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 1 roku, obowiązek zamontowania w pojeździe bariery alkoholowej

- Przy recydywie odebranie prawa jazdy na stałe, konfiskata pojazdu,

- Przy wykryciu używania narkotyków natychmiastowe odebranie prawa jazdy na okres do 3 lat

Kary za spowodowanie wypadku drogowego:

- Wypadek ze skutkiem śmiertelny pod wpływem alkoholu/narkotyków: od 2 do 7 lat więzienia

- wypadek z ciężkimi obrażeniami: od 8 do 12 lat

Wysokie kary za szybką jazdę. Prawo jazdy można stracić na rok

Przekroczenie prędkości:

- od 10 – do 40 km/h za szybko: od 173 do 694 euro

- od 40 – 60 km/h za szybko: 543 do 2170 euro, odebranie prawa jazdy na 1 do 3 miesięcy

- powyżej 60 km/h: od 845 do 3382 euro, odebranie prawa jazdy na 6 do 12 miesięcy