Do kierowców zaapelował także rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Zaznaczył, że warto przed wyjazdami na Wszystkich Świętych zadbać o stan techniczny pojazdu – między innymi sprawdzić ciśnienie w oponach, płyny eksploatacyjne, stan bieżnika i inne elementu, które mogą stać się problemem w trasie. Konieczne jest również zabezpieczenie luźnych przedmiotów w aucie (tym samym zmniejszenie ryzyka poważnych obrażeń w razie nieprzewidzianych zdarzeń drogowych). Jak wskazał Krupiński, taki przedmiot przy zderzeniu z prędkością 50 kilometrów na godzinę może być od 30 do 50 razy cięższy. Rzecznik radzi, aby unikać wzmożonego ruchu na drodze i dopasować się do panujących warunków atmosferycznych. Przestrzega także przed zbyt długą jazdą – przerwy powinno się robić co dwie, trzy godziny. Pomaga to w koncentracji i lepszej sprawności. Oczywiście nie można także kierować pojazdem po alkoholu.

Te auta nie wyjadą na drogi 1 listopada

31 października oraz 1 listopada obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu). W czwartek 31 października będzie on obowiązywał w godzinach od 18.00 do 22.00, natomiast w piątek 1 listopada od godziny 8.00 do 22.00. W 2023 roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 258 wypadków na drogach. W ich wyniku 19 osób zginęło, a 286 zostało rannych. Ponadto zatrzymano 858 nietrzeźwych kierowców.