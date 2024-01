Aplikacja mObywatel to coraz popularniejszy „lokator” smartfonów Polaków. Za jej pomocą można ułatwić sobie życie w wielu sprawach, również tych związanych z użytkowaniem i posiadaniem samochodu. Już teraz można w mObywatelu sprawdzić np. aktualny stan punktów karnych czy wyświetlić prawo jazdy. W tym roku aplikacja otrzyma szereg nowych funkcjonalności z różnych dziedzin. Wśród nowości znajdzie się m.in. zakładka „Twoje Sprawy” pozwalająca na sprawdzenie statusu spraw administracyjnych. Będzie można z poziomu aplikacji zarządzać dowodem osobistym (np. go unieważnić), podpisywać pliki PDF i dodawać nowe wnioski do Urzędu Skarbowego. Najważniejsza z punktu widzenia kierowców będzie jednak zakładka „Stłuczka”.

Co będzie zawierać? Mowa o elektronicznym oświadczeniu, w którym opisuje się przebieg zdarzenia i określa się, kto ponosi za nie winę. Wiadomo, że nie będzie tylko wzorem do spisania – jak te, które można pobrać z internetu już teraz – ale stanie się interaktywnym dokumentem, wypełnianym w aplikacji. - Moduł stłuczka pozwoli nie sięgać po papiery i będzie pozwalał uczestnikom zdarzenia drogowego w momencie, kiedy sprawa nie budzi większych wątpliwości, na sporządzenie tego protokołu właśnie przez mObywatela - wyjaśnił Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Spisanie oświadczenia po kolizji będzie łatwiejsze

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy moduł „Stłuczka” będzie dostępny w aplikacji. Jego obecność może jednak znacznie ułatwić kierowcom działanie po stresującym wydarzeniu, jakim jest kolizja. Nie trzeba będzie już szukać kartek, pisać na kolanie ani na masce auta. Zwłaszcza że często okazuje się, że problem leży w… braku długopisu. Moduł „Stłuczka” może też zaoszczędzić pracy funkcjonariuszom policji. Być może gdy spisanie oświadczenia stanie się łatwiejsze, będą mieli mniej pracy. Skorzystają na tym też sprawcy – w końcu obecnie mandaty za spowodowanie kolizji potrafią być już naprawdę słone. Jedno jest pewne – oby nowa funkcjonalność mObywatela przydawała się kierowcom jak najrzadziej.

