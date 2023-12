Odkurzacz, szlifierka, innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, lodówka, żelazko, no i oczywiście motoryzacja. Tak różne sprzęty, a firma ta sama - Bosch. Działalność tej niemieckiej firmy dzieli się na trzy działy: technikę motoryzacyjną, technikę przemysłową i techniczne wyposażenie budynków. Niesamowity gigant technologiczny, który ładuje miliardy euro w rozwój nowych technologii. Jesteśmy w jednym z centrów rozwoju Boscha. Tym, który zajmuje się motoryzacją. Wrażenie robi już to, co widać na zewnątrz: idealnie przystrzyżony trawnik, leżaki, sprzęty do ćwiczeń. Podobnie dba się o pracowników w środku budynku – z przestrzenią, której daleko do klasycznego open space’u. Taki nastrój pobudza myślenie i kreatywność. Cechy, które są tu bardzo mile widziane.



Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Technika motoryzacyjna to największy dział w grupie, w której zatrudnionych jest około 160 tys. pracowników na całym świecie. Jeśli chcecie wiedzieć, co nowego będzie w przyszłości w motoryzacji, obserwujcie, nad czym pracuje Bosch. Oni jako pierwsi wprowadzili na rynek system wtrysku paliwa, sondę lambda czy takie systemy jak ABS czy ESP.

Technologie motoryzacyjne od A do Z

To jeden z dziesięciu największych producentów półprzewodników w segmencie motoryzacyjnym. Opracowuje również czujniki do precyzyjnego wykrywania otoczenia, które są niezbędne dla rozwoju zautomatyzowanej jazdy. To segment, który Boscha szczególnie interesuje i według nich w przyszłości nie uciekniemy od jazdy autonomicznej. Firma kładzie również duży nacisk na rozwijanie napędu wodorowego. Z innych nowości, aktualnie po raz pierwszy niemiecka firma będzie produkować silniki elektryczne przy użyciu technologii 800-woltowej. Mimo, że w tym centrum nikt nam nie pokaże tajnych, czy przyszłych projektów to i tak wizyta w takim miejscu uświadamia jaki nacisk kładzie się na rozwój nowych technologii. Zanudziłbym was, albo zafascynował detalami technicznymi rozwiązań, nad którymi obecnie pracuje Bosch. Zwiększenie zasięgu e-aut, system steer-by-wire, który eliminuje fizyczne połączenie między kierownicą pojazdu, napędy i baterie do e-rowerów, zautomatyzowane funkcje parkowania itd. Jest tego cała lista...