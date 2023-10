Skonfigurowanie własnego samochodu to często wyzwanie. Ilość opcji, pakietów, kolorów, felg, tapicerki, asystentów może przerosnąć największego eksperta. Faktem jest, że przy markach premium, luksusowych czy sportowych klienci potrafi dobierać, zmieniać i zestawiać opcje godzinami, a nawet dniami. Jednak nawet dla nich zawiłość i ilość opcji potrafi być przytłaczająca.

AI w służbie konfigurowanie własnego Porsche

Porsche wyszło na przeciw i uruchomiło w Polsce możliwość skorzystania z dwóch narzędzi, które znacznie ułatwiają cały proces konfiguracji. Pierwszym jest Prekonfiguracja, dzięki której proces tworzenia własnego 911, Macana lub Cayenne zaczyna się od pakietu opcji rekomendowanych przez markę. Druga funkcja to "Narzędzie Rekomendacji Opcji" (Vehicle Options Recommender, VOR) – w którym zastosowano sztuczną inteligencję. Ta podpowie i pomoże wybrać opcje pasującej do bieżącej konfiguracji. System bazuje zarówno na podobieństwie elementów wybranych wcześniej przez użytkownika, jak i na zachowaniach innych klientów. Algorytm rekomenduje opcje, które najprawdopodobniej pasują do aktualnej konfiguracji, ale nie zostały jeszcze wybrane.

– Celem VOR jest zwiększenie wygody użytkownika, który chciałby łatwo i szybko stworzyć idealnie dopasowane do swoich potrzeb auto. Wbudowane są też w nim zabezpieczenia przed rekomendowaniem niedostępnych opcji. Jednocześnie użytkownik cały czas zachowuje kontrolę nad procesem konfiguracji i może dodawać lub usuwać opcje zgodnie ze swoimi wymaganiami – mówi Artur Jakubczak, kierownik ds. szkoleń i produktu Porsche w Polsce.