Niemcy są jedynym krajem europejskim, w którym nie obowiązuje ogólne ograniczenie prędkości na autostradach. I większość Niemców wg. wyników ostatnich badać jest aktualnie za tym rozwiązaniem. Ci, którzy nie są mają nadzieję, że ograniczenie prędkości sprawi, że jazda będzie spokojniejsza i bardziej bezpieczna. W nowo opublikowanym badaniu niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska (UBA) bardziej szczegółowo zbadano, jak duże byłyby oszczędności w różnych scenariuszach. Uwzględniono także różne skutki uboczne ograniczenia prędkości, takie jak zmiana zachowań komunikacyjnych i tras jazdy. Docelowo można założyć, że podróżni zaczną wybierać inne trasy lub nawet środki transportu, gdy przewaga czasowa autostrad będzie się zmniejszać.

Z wyliczeń UBA wynika, że ​​wprowadzenie ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach zmniejszyłoby emisję gazów cieplarnianych o 8,1 proc. W oparciu o roczne emisje z transportu drogowego wynoszące 144 mln ton ekwiwalentu CO₂ w 2022 r., odpowiadałoby to redukcji o 11,7 mln ton CO₂ rocznie. Taki wynik dotyczy jednak wyłącznie rygorystycznego i społecznie nieakceptowalnego ograniczenia prędkości do 100 km/h na autostradzie i 80 km/h poza miastem. Przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości 130 km/h na autostradach i 100 km/h na drogach pozamiejskich efekt oszczędności zmniejszyłby się do 2,2 procent, czyli 3,2 tony. Średni scenariusz zakładający prędkość 120 km/h na autostradach i 100 km/h na drogach pozamiejskich doprowadziłby do oszczędności na poziomie 3,9 procent, czyli 5,6 miliona ton rocznie.

Limit prędkości na niemieckich autostradach - brak poparcia społecznego

W badaniu obliczono także, jak ogólne ograniczenie prędkości wpłynie na czas podróży. Przy założonym ograniczeniu prędkości do 130 km/h na autostradach i 100 km/h na drogach pozamiejskich przeciętnie kierowca musiałby zaplanować około 1,4 godziny więcej czasu na podróż w ciągu roku. Jednak w najsurowszym scenariuszu wymagany czas dojazdu wzrasta do prawie 19 godzin rocznie. Aby osiągnąć swoje cele klimatyczne, w samym sektorze transportu Niemcy muszą do 2030 r. zaoszczędzić co najmniej 180 milionów ton CO₂. Ograniczenie prędkości mogłoby zamknąć jedną trzecią tej luki klimatycznej, szacuje Deutsche Umwelthilfe jednak na podstawie własnych badań.