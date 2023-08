Pod koniec 2021 roku Google wprowadziło nową funkcję w aplikacji do nawigacji, która zapewnia kierowcom propozycję najbardziej przyjaznej dla środowiska trasy. Google szacuje się, że od tego czasu pomogło kierowcom zaoszczędzić około 1,2 miliona ton emisji CO2, co jest równoznaczne z usunięciem z dróg około 250 000 samochodów spalinowych na rok. Narzędzie do wyznaczania tras ekologicznych jest dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Egipcie i 40 europejskich krajach.

Jeśli kierowcy zdecydują się wprowadzić do aplikacji rodzaj napędu (benzyna, olej napędowy, hybryda lub silnik elektryczny) algorytmy mogą jeszcze precyzyjniej dopasować trasę. Google przy dokonywaniu kalkulacji bierze pod uwagę fakt, że silniki wysokoprężne są bardziej wydajne przy prędkościach autostradowych, a hybrydy dobrze sprawdzają się podczas jazdy z niską prędkością. Oprócz zapewniania bardziej ekologicznych tras dla kierowców Mapy Google oferują informacje o stacjach ładowania (lokalizacja, typy portów, dostępność portów i prędkość ładowania) przydatne dla kierowców samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in. Google pracuje również nad tym, by mapy lepiej współdziałały z transportem publicznym. Pomaganie kierowcom w zaoszczędzeniu 1,2 miliona CO2 jest chlubne, ale liczba ta jest znacznie niższa niż ślad węglowy Google z 2022 roku. Według najnowszego raportu środowiskowego firma wyemitowała w ubiegłym roku ponad 10 milionów ton, czyli równowartość 25 elektrowni gazowych.