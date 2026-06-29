W historii marki Lexus nie brakowało modeli i rozwiązań, które wyznaczały nowe kierunki rozwoju marki. LS to legenda sama w sobie, RX spopularyzował luksusowe SUV-y, NX przyciągnął młodszych klientów, a hybrydowe napędy stały się jednym z najważniejszych elementów tożsamości producenta. W ostatnich dwóch latach do tego grona dołączył LBX - najmniejszy samochód w historii marki, który bardzo szybko wyrósł na jeden z jej najważniejszych modeli w Europie.

Foto: Mat partnera

LBX miał wyjątkowo istotne zadanie

Rynek premium w ostatnich latach wyraźnie się zmienia. Coraz więcej klientów oczekuje samochodu, który będzie równie dobrze sprawdzał się w zatłoczonym centrum miasta, jak podczas weekendowego wyjazdu, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości wykonania, nowoczesnych technologii i komfortu. Lexus dostrzegł tę zmianę wcześniej i właśnie z myślą o takich odbiorcach powstał LBX.

Powstał więc model o długości 4190 mm, zaprojektowany przede wszystkim z myślą o codziennym użytkowaniu w mieście, ale jednocześnie mający oferować poziom jakości, wyciszenia i komfortu znany z większych samochodów producenta.

Patrząc na wyniki sprzedaży można powiedzieć, że ten plan się powiódł. W niespełna dwa lata od debiutu globalna sprzedaż modelu przekroczyła 100 tys. egzemplarzy. Ponad połowa wszystkich samochodów trafiła do europejskich klientów, co najlepiej pokazuje, jak ważnym rynkiem dla tego modelu pozostaje Stary Kontynent. W 2025 roku LBX był najczęściej kupowanym Lexusem w Europie, a pierwszy kwartał 2026 roku zakończył jako jeden z dwóch najpopularniejszych modeli marki, obok znacznie większego NX-a.

To wynik, którego trudno było się spodziewać jeszcze przed premierą

Lexus przez lata kojarzony był przede wszystkim z większymi SUV-ami, limuzynami oraz samochodami klasy wyższej. Wejście do segmentu miejskich crossoverów wymagało więc zachowania bardzo delikatnej równowagi. Samochód musiał być bardziej przystępny cenowo, ale jednocześnie nie mógł sprawiać wrażenia modelu kompromisowego, oferującego mniej niż inne i pozostawiające właściciela z poczuciem niedosytu.

Dla inżynierów kluczowe było przeniesienie do kompaktowego samochodu cech, które od lat budują wizerunek marki. Chodziło o jakość wykonania, precyzję montażu, kulturę pracy układu napędowego oraz sposób, w jaki kierowca odbiera samochód podczas codziennego użytkowania.

Foto: Mat partnera

To podejście widać już po zajęciu miejsca za kierownicą

Kokpit nie próbuje imponować liczbą ekranów czy efektownych dodatków. Zamiast tego zwraca uwagę ergonomią, wysoką jakością materiałów i starannym spasowaniem elementów. To charakterystyczna dla Lexusa filozofia projektowania, w której równie ważne jak nowoczesne technologie pozostaje codzienny komfort użytkownika.

Producent od lat przywiązuje ogromną wagę do rzemiosła określanego mianem takumi. To japońska filozofia perfekcyjnego wykonania, która przez wiele lat była zarezerwowana przede wszystkim dla największych i najdroższych modeli marki. W przypadku LBX-a udało się przenieść ją do znacznie mniejszego samochodu. Widać to zarówno w sposobie wykończenia wnętrza, jak i w dbałości o detale, które często pozostają niezauważalne podczas pierwszego kontaktu z autem, ale mają wpływ na odbiór samochodu w czasie użytkowania.

To właśnie dlatego LBX nie sprawia wrażenia „Lexusa w wersji mini”. Bardziej trafne wydaje się określenie, że jest pełnoprawnym Lexusem zamkniętym w znacznie bardziej kompaktowych wymiarach. Kierowca nie ma poczucia obcowania z podstawowym modelem w gamie, lecz z samochodem zaprojektowanym według tych samych standardów, które obowiązują w całej rodzinie modeli producenta.

Wyjątkowo istotny model

Dla Lexusa LBX to samochód, który odmłodził strukturę klientów marki i pozwolił dotrzeć do osób wcześniej wybierających samochody marek popularnych lub dopiero rozpoczynających swoją przygodę z segmentem premium. Jednocześnie wielu dotychczasowych właścicieli większych Lexusów zdecydowało się na LBX-a jako drugi samochód w rodzinie - przeznaczony głównie do jazdy po mieście, ale zachowujący ten sam charakter i standard wykonania.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że od początku postawiono na napęd hybrydowy. Lexus od ponad dwóch dekad rozwija tę technologię i dziś jest jednym z producentów mających największe doświadczenie w jej stosowaniu. W LBX-ie pracuje układ piątej generacji z silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 litra, który rozwija moc systemową 136 KM. Klienci mogą wybrać wersję z napędem na przednią oś lub odmianę E-FOUR z inteligentnym elektrycznym napędem na cztery koła.

Foto: Mat partnera

Na papierze parametry mogą wydawać się umiarkowane. W praktyce charakter samochodu definiuje jednak nie maksymalna moc, lecz sposób, w jaki układ hybrydowy współpracuje z kierowcą. Konstruktorzy skupili się przede wszystkim na płynności działania, kulturze pracy i sprawnym poruszaniu się w ruchu miejskim, gdzie LBX spędza większość swojego życia. To właśnie w takich warunkach najlepiej widać zalety napędu hybrydowego Lexusa, który potrafi bardzo często poruszać samochód z wykorzystaniem silnika elektrycznego, płynnie przełączając się pomiędzy źródłami napędu praktycznie bez udziału kierowcy.

Naprawdę oszczędny samochód

W teorii średnie zużycie paliwa rozpoczyna się od 4,4 l/100 km, jednak o charakterze tego samochodu znacznie więcej mówi sposób, w jaki osiąga taki wynik. Nie wymaga od kierowcy stosowania specjalnych technik jazdy ani ciągłego kontrolowania wskaźników. Hybrydowy układ sam dobiera optymalny sposób pracy, dzięki czemu oszczędność paliwa staje się naturalnym efektem codziennego użytkowania, a nie celem samym w sobie.

W codziennym użytkowaniu LBX bardzo szybko pokazuje, że nie został zaprojektowany z myślą o imponowaniu katalogowymi parametrami. Jego największą zaletą jest spójność całej konstrukcji. Układ hybrydowy płynnie reaguje na zmianę obciążenia, zawieszenie skutecznie tłumi nierówności typowe dla miejskich ulic, a wyciszenie kabiny sprawia, że nawet podczas jazdy z wyższymi prędkościami we wnętrzu pozostaje przyjemnie cicho. To samochód, który zachęca do spokojnej, komfortowej jazdy, ale jednocześnie nie sprawia wrażenia ospałego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje od 9,2 s, co w połączeniu z natychmiastową reakcją silnika elektrycznego w ruchu miejskim okazuje się w pełni wystarczające.

Nie bez znaczenia pozostaje także zwrotność. Kompaktowe wymiary ułatwiają parkowanie i manewrowanie w zatłoczonych centrach miast, jednak z perspektywy kierowcy samochód nie sprawia wrażenia małego. To zasługa odpowiednio zaprojektowanej pozycji za kierownicą oraz bardzo dobrej widoczności. Lexus od początku podkreślał, że LBX ma być samochodem, z którego korzysta się intuicyjnie i bez wysiłku. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie ten cel udało się osiągnąć.

Foto: Mat partnera

Bogate wyposażenie w standardzie

Dużym atutem modelu pozostaje wyposażenie. W czasach, gdy wielu producentów zachęca do dopłacania za kolejne pakiety, Lexus przyjął inną strategię. Już podstawowa odmiana oferuje rozwiązania, które w wielu samochodach nadal znajdują się na liście opcji. Standard obejmuje pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3, kamerę cofania, dwustrefową klimatyzację automatyczną, automatyczną przekładnię, 17-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka, system multimedialny z ekranem o przekątnej 9,8 cala, nawigację działającą w chmurze, bezprzewodową integrację ze smartfonami oraz elektryczne klamki e-Latch, które wcześniej kojarzone były przede wszystkim z większymi modelami marki.

Jeszcze lepiej wyposażona odmiana Elegant z pakietem Tech, która cieszy się największym zainteresowaniem klientów, otrzymuje między innymi 18-calowe obręcze kół, 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika, podgrzewaną kierownicę, inteligentny kluczyk oraz sportowe fotele. To konfiguracja, która najlepiej pokazuje filozofię LBX-a - zamiast imponować pojedynczym gadżetem, tworzy całość nastawioną na komfort codziennego użytkowania.

Użytkowanie bez problemów

Warto odnieść się do kwestii akumulatora pomocniczego, która pojawiała się w pierwszym okresie obecności modelu na rynku. Lexus przeanalizował zgłaszane przypadki i wprowadził zmodyfikowane rozwiązanie techniczne. Obecnie stosowana specyfikacja wyeliminowała przyczynę wcześniejszych problemów, dlatego temat nie dotyczy aktualnie produkowanych egzemplarzy.

Foto: Mat partnera

Taniej niż myślisz

Jednym z argumentów przemawiających za LBX-em jest aktualna oferta na samochody z roku produkcji 2026. Cennik modelu otwiera kwota 133 000 zł, co oznacza obniżkę o 23 400 zł względem ceny katalogowej. Najczęściej wybierany przez klientów LBX Elegant z pakietem Tech kosztuje 157 600 zł, czyli o 27 800 zł mniej niż wynosi jego cena katalogowa. Dla przedsiębiorców przygotowano także ofertę najmu KINTO One z ratą od 850 zł netto miesięcznie przy umowie na 36 miesięcy, opłacie wstępnej wynoszącej 15 proc. wartości samochodu i limicie przebiegu 30 tys. km.

Sukces LBX-a nie jest dziełem przypadku. Model okazał się ważnym krokiem w rozwoju Lexusa, ponieważ pozwolił marce wejść do nowego segmentu bez rezygnacji z wartości budowanych przez ponad trzy dekady. Z jednej strony oferuje kompaktowe wymiary i łatwość codziennego użytkowania, z drugiej zachowuje jakość wykonania, kulturę pracy napędu oraz poziom wyposażenia, których klienci oczekują od samochodu klasy premium. To właśnie ta konsekwencja sprawiła, że najmniejszy Lexus bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych modeli w europejskiej gamie producenta i dziś odgrywa znacznie większą rolę, niż mogłyby sugerować jego wymiary.

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