Mikroprzedsiębiorcy kupują głównie jeden typ samochodu

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze zapytane o preferencje dotyczące typu pojazdu, formy zakupu, wartości samochodu oraz kluczowe czynniki wpływające na decyzję o pozyskaniu auta. Większość jest zainteresowana pojazdami o wartości do 100 tys. zł. Największą popularnością cieszą się SUV-y, które wskazuje aż 44 proc. mikroprzedsiębiorców. Na dalszych miejscach znalazły się kombi (17 proc.), hatchbacki (10 proc.) oraz sedany (10 proc.) – wynika z badania Automarket.pl. Co interesujące, ta grupa przedsiębiorców spogląda głównie w kierunku samochodów osobowych - małe auta dostawcze wybiera 8 proc., a duże pojazdy dostawcze 6 proc. biorących udział w badaniu.

Właściciele firm jednoosobowych to grupa bardzo pragmatyczna jeśli chodzi o wybór auta i sposobu finansowania

Leasing jest zdecydowanie preferowaną formą finansowania pojazdu – aż 83 proc. ankietowanych rozważa tę opcję. Zakup gotówkowy oraz kredyt cieszą się znacznie mniejszą popularnością (po 9 proc. każdy), a wynajem długoterminowy wskazuje 15 proc. respondentów Automarket.pl. Wnioski z badania pokazują, że właściciele firm jednoosobowych to grupa bardzo pragmatyczna, zarówno jeśli chodzi o wybór sposobu finansowania samochodu, jak i jego nadwozia. – Przedsiębiorcy częściej niż inne grupy stawiają na elastyczne i wygodne rozwiązania finansowania, takie jak leasing – mówi Tomasz Otto, odpowiedzialny za rozwój platformy Automarket.pl. – SUV-y, z kolei, oferują przestronność i funkcjonalność, co czyni je dobrym wyborem dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które potrzebują samochodu do różnych celów. Zainteresowanie kombi nie powinno zaskakiwać, to uniwersalne nadwozie zapewnia spore możliwości transportowe przy zachowaniu zalet pojazdu osobowego – dodaje dyrektor Automarket.pl.

Mikroprzedsiębiorcy najczęściej poszukują samochodów w przedziale cenowym 50000-100000 zł, co potwierdziło 45 proc. respondentów. Taka kwota pozwala na stanie się użytkownikiem np.: Hyundaia Tuscon z 2019 roku, Dacii Duster z 2021 roku lub dwuletniego Forda Focusa. Wśród pojazdów użytkowych to suma, dzięki której można zasiąść za kierownicą np. Toyoty Proace z 2021 roku czy elektrycznego Nissana NV200 z rocznika 2020. Kolejne popularne przedziały wydatków to do 50 tys. zł (23 proc.) oraz 100-150 tys. zł (23 proc.). Przy wyborze formy finansowania najważniejszym czynnikiem dla JDG jest koszt miesięczny (45 proc.). Mniej istotne dla przedsiębiorców są takie aspekty jak możliwość wykupu pojazdu (17 proc.) oraz całościowy koszt finansowania (16 proc.). – Koszt miesięczny jest ważny dla mikroprzedsiębiorców, którzy muszą zarządzać swoim budżetem w sposób bardzo precyzyjny. Leasing z kolei pozwala im na lepsze planowanie finansów i funkcjonowanie prowadzonej działalności – zauważa Tomasz Otto.

Ponad 60 proc. decyduje się na leasing

Dane Automarket.pl pokazują, że leasing staje się coraz bardziej popularny wśród najmniejszych firm. Udział jednoosobowych działalności gospodarczych wśród leasingujących auta za pośrednictwem platformy Automarket.pl wzrósł z 36 proc. w 2021 roku do 52 proc. w 2023 roku. – Takie wyniki nie powinny dziwić, bowiem platforma sukcesywnie rozszerza ofertę m.in. dla małego biznesu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wzrost wartości rezydualnej samochodów, która oscyluje w ostatnich latach wokół 30 proc., leasing ma coraz więcej atutów – mówi Tomasz Otto. Dane Związku Polskiego Leasingu (ZPL) wskazują na rosnące znaczenie leasingu dla gospodarki. W ubiegłym roku wartość aktywów sfinansowanych leasingiem przekroczyła 100 mld zł. To o ponad 16 proc. więcej niż w 2022 roku, a leasing pojazdów w dużej mierze napędzał wzrosty. Mikro-, małe i średnie firmy (MŚP) to wiodący klienci firm leasingowych. Ponad 60 proc. z nich decyduje się na finansowanie inwestycji za pomocą leasingu. Badanie zrealizowane na zlecenie Związku Polskiego Leasingu pokazało, że 57 proc. małych firm poleca leasing jako wygodną formę finansowania. Ponad 70 proc. firm, które korzystają lub korzystały z leasingu, jest gotowych polecić tę formę finansowania innym. – Mikrofirmy są jednymi z najczęściej korzystających z usług Automarket.pl. Dzięki naszej platformie mogą szybko i wygodnie znaleźć odpowiedni pojazd oraz korzystne warunki finansowania zakupu potrzebnego auta. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta jest idealna dla JDG, które szukają wygodnego i elastycznego sposobu na pozyskanie samochodu. Przedsiębiorcy, którzy stanowią ponad 80 proc. klientów zawierających umowy finansowe dzięki naszej platformie, cenią sobie wygodę oraz klarowne przedstawienie formalności. Są też otwarci na zawieranie umów oraz zakupy online, szczególnie jeśli mają do czynienia ze stabilnym i sprawdzonym partnerem – podkreśla Tomasz Otto.