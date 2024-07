Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz

Wprowadzenie nowej technologii jest skomplikowanym procesem. Wprowadzenie nowej technologii w popularne dziedziny życia jest niezwykle trudnym zadaniem. Wprowadzenie rewolucyjnej technologii w świat mobilności to jedno z największych wyzwań jakie Europa i świat postawiły sobie w ostatnim stuleciu. Nowe rozwiązania implementowane w nasze życie budzą naturalne obawy wynikające z przyzwyczajeń, wątpliwości dotyczących nieznanego obszaru oraz wrodzonej niechęci człowieka do zmian.

Tam, gdzie mają przewagę

Samochody elektryczne z czasem będą zdobywać kolejne przestrzenie życia i zaufanie. Dziś wyzwaniem jest to, by skutecznie wykorzystać auta na prąd w przestrzeni, gdzie oferują największą przewagę nad autami starego typu i czerpać z szerokiego wachlarza nowych możliwości związanych z ekologią, komfortem i finansami. Mercedes dzięki najnowszym technologiom oraz kompleksowemu podejściu do procesu elektryfikacji pozwala na szybką adaptację do nowego świata mobilności. Jazda bezemisyjna, naszpikowane technologią i spektakularnie wyglądające, komfortowe wnętrza oraz możliwości jakie oferuje szybki przesył danych pozwalają w przypadku rodziny elektrycznych modeli Mercedesa wszczepić w podróż nowe niezwykle komfortowe doznania oraz podnieść jakość życia.

Wnętrze Mercedesa z ekranem multimediów MBUX Superscreen Źródło: Materiał partnera

Potrzebny czas

Ludzie potrzebują czasu, by poznać i zaprzyjaźnić się z nową technologią, a innowacyjna technologia wymaga czasu na dopracowanie. Mieliśmy wiele przykładów na to jak rewolucyjne urządzenie początkowo zniechęca do siebie, po czym za kilka lat to samo, dopracowane rozwiązanie, jest w stanie zawojować cały świat. Wystarczy przywołać tu choćby „dotykowe” smartfony, bez których dziś nie wyobrażamy sobie życia. Najnowsze samochody na prąd już dziś potrafią zaimponować, że przed nimi jeszcze długa droga rozwoju.

W przypadku gospodarki energią, a co za tym idzie mobilności, nie mamy czasu do stracenia. W ostatnich latach media społecznościowe wypełniają nagrania gwałtownych zjawisk meteorologicznych. Huragany, powodzie, czy gradobicia nawiedzają do tej pory spokojne pod względem pogodowym miejsca. Zmiany klimatyczne wymagają podjęcia błyskawicznych działań.

Dlatego tak ważny jest dynamiczny rozwój w tej dziedzinie i wykorzystanie najnowszych rozwiązań. Obecnie w mobilności jesteśmy na etapie precyzyjnego dopasowania technologii do potrzeb ludzi. Zmiany w świecie motoryzacji dotyczą nie tylko samochodów, które potrafią poruszać się bez emisji szkodliwych substancji na coraz dłuższych dystansach, ale też produkcji i recyclingu - procesów, które czerpią energię z odnawialnych źródeł.

Koncepcyjny Mercedes Vision EQXXX Źródło: Materiał partnera

Jak wykorzystać potencjał

Postanowiliśmy zaprosić Państwa do do cyklu materiałów, w których oprzemy nasze rozważania na przykładzie Mercedesa. Dzięki innowacyjnym i często pionierskim rozwiązaniom technologicznym i rozbudowanemu ekosystemowi usług tej marki oraz już dziś szerokiej gamie pojazdów elektrycznych Mercedes jawi się jako optymalny punkt odniesienia i przykład dla naszej podróży po zagadnieniach elektromobilności. Pokażemy jak efektywnie wykorzystać potencjał samochodów elektrycznych, przedstawimy w jakich okolicznościach oferują największą przewagę nad autami z silnikami spalinowymi oraz ujawnimy czego możemy spodziewać się w przyszłości.

