Najnowsze elektryczne modele Mercedesa znacznie przewyższają kondycją możliwości człowieka, o czym za chwilę. Prawdą jest, że dziś samochód elektryczny najlepiej sprawdza się jako miejskie, drugie auto w rodzinie, która w miejscu zamieszkania ma dostęp do własnego źródła ładowania oraz korzysta z prądu generowanego przez fotowoltaikę. W takiej sytuacji auto na prąd wymaga mniej uwagi niż spalinowe i jest zdecydowanie tańsze w eksploatacji. Statystyki użytkowania pojazdów elektrycznych wskazują, że około 80-90% ładowań odbywa się w czasie postoju samochodu w domu lub w miejscu pracy, a jedynie około 10-20% przypada na podróże.

Niektórzy twierdzą, że samochodem elektrycznym nie warto podróżować na długich dystansach, gdyż czas potrzebny do pokonania trasy jest długi, a zasięg niewystarczający. Sprawdzimy, czy te obawy odnoszą się do najnowszych aut elektrycznych i czy będą zasadne w przyszłości.

Samochodem na urlop

Z badań nawyków podróżniczych Polaków wynika, że aż 43% respondentów planuje wyjazd nad morze lub w góry i aż 78 proc. z nich jako środek lokomocji wybierze samochód. Wyjazd wakacyjny najczęściej zajmuje od 3 do 6 godzin. Aż 85% kierowców planuje lub przywiązuje uwagę do weryfikacji trasy przed podróżą. Ponad 3/4 Polaków deklaruje, że jadąc na wakacyjny wypoczynek robi postoje na trasie, które zwykle trwają od 11 do 20 min (45% badanych). Kolejnych 29% zatrzymuje się na przerwy dłuższe niż 20 minut. Zatem jak na nasze zwyczaje podczas podróżowania wpłynie wybranie samochodu elektrycznego jako środka lokomocji?

Okazuje się, że podróżując Mercedesem EQS nawet podczas wakacyjnych wyjazdów w większości przypadków nie będziemy musieli planować ładowania po drodze. Oczywiście jest to jeden z najbardziej luksusowych modeli Mercedesa, ale takie modele ujawniają trendy i oraz w pewnym sensie przepowiadają przyszłość. Można się zatem spodziewać, niezależność również tych mniejszych aut elektrycznych będzie w przyszłości rosła.

Mercedes EQS od momentu narodzin oferował jeden z największych wśród samochodów osobowych akumulator, a tym samym imponujący zasięg. Marka na tym nie poprzestała i wciąż dynamicznie się rozwija. Dzięki tegorocznej modernizacji Mercedes EQS może pochwalić wzrostem zasięgu o 11 %. Dzięki zwiększeniu akumulatora ze 108,4 do 118 kWh maksymalny zasięg EQS 450 4MATIC wzrósł według WLTP z 717 do 799 km. W przypadku wariantu EQS 450+ zasięg przekracza nawet 800 km – wynosi od 683 do 822 km. Dzięki cyklowi WLTP najłatwiej porównać zasięg i konsumpcję energii różnych modeli samochodów.

Tymczasem maksymalny dystans jaki kierowca bez nadmiernego zmęczenia może pokonać jednego dnia zwykle nie przekracza 800 km. Oczywiście wiele zależy od natężenia ruchu, tempa jazdy oraz wydolności kierowcy. Jednak wydłużanie podróży ponad ten dystans zwykle wiąże się ze wysokim poziomem zmęczenia. Oznacza to, że Mercedes EQS potrzebuje wytchnienia rzadziej niż człowiek.

A nawet jeśli chcemy pokonać większy niż 800 km dystans w ciągu jednego dnia, kierowca będzie potrzebował przerwy na wytchnienie. W przypadku modelu EQS wystarczy kilka minut, by zwiększyć zasięg o 100 km i mniej niż pół godziny, by ładowarką DC o mocy 200 kW uzupełnić energię do poziomu 80%. To zdecydowanie mniej niż potrzebuje człowiek na przerwy podczas całodniowych podróży.

Dostęp do punktów ładowania

Samochody elektryczne mają coraz większy zasięg i ładują się coraz krócej, ale czy zawsze mamy dostęp do punktu ładowania? W Polsce w kwietniu tego roku funkcjonowało 6691 (+37% r/r) ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów, w tym 4801 AC (+29% r/r) oraz 1890 DC (+61% r/r). W kwietniu uruchomiono 201 nowych punktów. Największym udziałem w sieci infrastruktury ładowania w Polsce dysponowały ładowarki o mocy do 22 kW (63%), ale liczba szybkich stacji DC o mocy przekraczającej 50 kW dynamicznie rośnie. Pod koniec kwietnia 2024 r. kierowcy EV mogli w Polsce korzystać już z 830 takich urządzeń.

Mimo dynamicznego wzrostu liczba ładowarek publicznych w Polsce wciąż odbiega od zapotrzebowania. W tej kategorii możemy się jednak spodziewać jeszcze większej dynamiki wzrostu niż w przypadku zasięgu i czasu ładowania elektrycznych aut. Liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce może wzrosnąć do ponad 33 tys. punktów w ciągu dwóch lat, wynika z najnowszego wydania raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Obecnie z pomocą przychodzi inteligentna nawigacja, która pozwala zakopać dziury na mapie stacji ładowania. Dzięki Mercedes me Charge można szybko i łatwo zaplanować podróż, znaleźć najbliższą stację ładowania oraz sprawdzić ceny, kompatybilność i dostępność. Karta me Charge zapewnia komfortowy dostęp do 5738 punktów ładowania, co stanowi 86 % dostępnych w Polsce punktów ładowania (AC/DC).

Samochód elektryczny to obecnie niezwykle zaawansowane technologicznie maszyna skupiona na szanowaniu energii. Stosowana przez Mercedesa automatyczna rekuperacja powiązana z nawigacją, analizująca nie tylko przebieg trasy, nachylenie terenu, natężenie ruchu, ale również sygnały z radarów i kamer oraz technikę jazdy powoduje, że samochód nie tylko niepotrzebnie nie traci energii, ale również przemieszcza się płynnie.

Ponadto, jeśli akumulator się wyczerpie samochód zaczyna się nami opiekować. Proponuje dogodne miejsce ładowania, informuje jak długi dystans możemy pokonać w obecnym tempie, a jeśli znajdziemy się sytuacji podbramkowej zapewnia przemieszczanie się w trybie ślimaczym, po to, by zapewnić bezpieczne do parkowania miejsce.

Poza aplikacjami do planowania podróży i systemami wspomagającymi prowadzenie również styl jazdy autem elektrycznym i komfort zmniejszają zmęczenie na długich dystansach, tym samym poprawiają bezpieczeństwo i zwiększają dystans jaki kierowca może pokonać jednego dnia.

Zgodnie z przepisami

Zasięg podobnie jak w przypadku aut spalinowych zależy od tempa jazdy oraz warunków atmosferycznych. Wiele słyszy się o tym, że realne zasięgi aut elektrycznych są mniejsze od deklarowanych. Rzeczywiście, jeśli podróżujemy z naruszeniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego zasięg jest wyraźnie mniejszy niż wynika z testów WLTP. Ale również w Polsce szybko wzrasta świadomość związana z bezpieczeństwem i ochroną planety dlatego grupa kierowców, którzy podróżują kulturalnie dynamicznie rośnie.

Poza tym koszty zakupu paliwa są obecnie na wysokim poziomie i dlatego na autostradzie wiele samochodów przemieszcza się wolniej niż dopuszczają przepisy, a kierowcy stosując ecodriving znacznie obniżają wydatki na podróż. Według badań, aż 84% kierowców deklaruje, że na co dzień lub podczas dłuższych podróży wykorzystuje ecodriving. Wszystko wskazuje na to, że technika jazdy w przypadku samochodów elektrycznych i spalinowych będzie się z czasem zacierała.

Co ogranicza zasięg

Jedynym podzespołem, który znacząco zwiększa zużycie prądu w aucie elektrycznym jest ogrzewanie. Dlatego producenci wprowadzili pompę ciepła. Na ograniczenie energii potrzebnej do ogrzewania auta wpływają systemy odzyskujące ciepło z podzespołów napędowych oraz aplikacje, które pozwalają przygotować auto do podróży (ogrzać lub schłodzić) zanim zostanie odłączone od sieci elektrycznej. Dzięki inteligentnej nawigacji Mercedesa można również przygotować akumulatory do ładowania ustalając wcześniej optymalną dla procesu temperaturę. W ten sposób nie tylko skracamy czas ładowania akumulatorów, ale również zwiększamy ich żywotność.

Podczas jazdy autostradą duże znaczenie ma opór powietrza dlatego elektryczne modele Mercedesa wyglądają tak futurystycznie. Współczynnik oporu powietrza Cd Mercedesa EQS wynosi zaledwie od 0,20 i model w tej kategorii należy do najlepszych na świecie. Mercedes już dziś podkreśla, że to nie jest ostatnie słowo. Koncepcyjny VISION EQXX może pochwalić się Cd o wartości 0,17.

Walka nawiązana

Mimo, że koncerny wciąż pracują nad rozwojem technologii napędu elektrycznego, systemów wspomagających oraz infrastruktury, już dziś samochody elektryczne pod względem zasięgów i czasu ładowania zaczynają nawiązywać walkę z pojazdami starego typu. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój napędów elektrycznych można się spodziewać, że coraz chętniej będziemy nimi podróżować również na długich dystansach.

