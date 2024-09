Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz

Odważnie i kompleksowo

Samochód elektryczny dzięki drastycznemu ograniczeniu energii potrzebnej do podróżowania pozwolił otworzyć nowy rozdział w motoryzacji. Sprawność nowoczesnego silnika benzynowego wynosi 40 proc. a diesla 50. Tymczasem napęd elektryczny Mercedesa może pochwalić się sprawnością na poziomie przekraczającym 90 proc. Powstały już silniki na prąd, których sprawność dochodzi do 98 proc. Koszt ich wykonania wciąż jest zbyt wysoki, by technologia mogła być stosowana powszechnie, ale dzięki eksperymentalnym badaniom naukowym wiemy do jakiego poziomu można się wspiąć. Ogólna sprawność samochodu elektrycznego, uwzględniająca wszystkie straty energii podczas podróżowania, waha się w granicach od 75 do 80 proc., tymczasem sprawność samochodu spalinowego dochodzi do 20 proc. Auto elektryczne potrzebuje zatem zdecydowanie mniej energii do poruszania się, ale kij ma dwa końce ponieważ jakiekolwiek dodatkowe odbiorniki w samochodzie na prąd zauważalnie wpływają na jego zasięg. Dla przykładu, w aucie spalinowym ogrzewanie wnętrza jest realizowane z energii, którą tak czy owak emituje silnik, a elektryczny pojazd potrzebuje zabezpieczyć dodatkową porcję energii na ogrzewanie. Dlatego w autach elektrycznych tak starannie projektuje się odbiorniki energii i dba o obniżenie strat podczas jazdy. Nie bez powodu pojawiły się pompy ciepła i nowe aplikacje związane z podróżą, a karoserie mają opływowy kształt. Wszystkie najnowsze badania oraz innowacyjne konstrukcje spowodowały, że zaawansowany napęd elektryczny Mercedesa EQE 500 z seryjną pompą ciepła w połączeniu z inteligentną nawigacją i akumulatorem o pojemności 90 kWh potrafią zapewnić nawet 695 km zasięgu w cyklu WLTP.

Elektromobilny ekosystem

Mercedes oferuje cały ekosystem związany z elektromobilnością, który wykracza poza sam samochód i obejmuje usługi, dzięki którym eksploatacja auta na prąd staje się intuicyjna. Zarządzanie energią to jeden z ważniejszych procesów w samochodzie elektrycznym i Mercedes nie ustaje w walce o poprawę tych procedur. Udało się poprawić nie tylko sprawność samej konstrukcji, ale też pojawiły się nowe systemy pozwalające ograniczyć niepotrzebnie traconą energię. Mowa o zaawansowanych trybach jazdy (Comfort, Sport, Eco, Individual), inteligentnej nawigacji i licznych aplikacjach poprawiających nie tylko efektywność, ale również komfort podróżowania. Mercedes z rekuperacją może intensywnie wytracać prędkość po zdjęciu nogi z pedału gazu (tzw. jazda z jednym pedałem, przydatna w mieście) lub odwrotnie, „żeglować” i korzystać z zalet jazdy wybiegiem (np. na pustej drodze). Można zarządzać rekuperacją samodzielnie lub zdać się na automatyczny tryb, regulujący jej siłę w oparciu o dane z radaru samochodu. Energia odzyskiwana podczas rekuperacji, która zwykle tracona jest w samochodach spalinowych, wraca do akumulatorów i pozwala sumarycznie pokonać większy dystans bez potrzeby podłączania do ładowarki. Niestety ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie podczas hamowania odzyskać 100 procent energii dlatego Mercedes spojrzał na projektowanie systemu nawigacji poprzez proces obiegu energii i wprowadził innowacyjne rozwiązania. Najnowsze systemy nawigujące dobierają optymalną trasę pod względem zużycia energii uwzględniając warunki drogowe, topografię terenu i styl jazdy. System nawigacji Mercedesa współpracujący z aktywnym tempomatem płynnie zmniejsza prędkość np. przed rondem nie tylko po to, by ograniczyć stratę energii, ale również by podnieść komfort jazdy. Elektryczny Mercedes zdejmuje z głowy kierowcy strategię uzupełniania energii. Analizuje informacje o drodze, poziomie energii w akumulatorach i aktualnej dostępności stacji ładowania i tak dobiera trasę, by zapewnić komfort podróży oraz optymalne zużycie energii. Wystarczy, że kierowca wypowie hasło „Hej Mercedes, chcę jechać do...”. , a resztą zajmie się samochód. Dzięki aplikacji „Mercedes me” kierowca posiada informacje o kondycji samochodu w osobistym smartfonie i może jeszcze efektywniej wykorzystać czas kiedy samochód podpięty jest do ładowarki.

Spektakularny rozwój samochodów

Poprawa efektywności energetycznej przyprawia o ból głowy najtęższe umysły tego świata. Dotyczy wielu branż, ale to motoryzacja dzięki najbardziej zaawansowanym technologicznie markom, takim jak Mercedes, pokazała w ostatnim czasie jak spektakularne efekty można osiągnąć wybiegając odważnie w przyszłość i traktując temat kompleksowo.

