Materiał powstał we współpracy z Volkswagen Financial Services

Na rynku dostępne są rozwiązania, które ułatwiają kontrolę nad wydatkami i usprawniają zarządzanie flotą, pozwalając firmom lepiej wykorzystywać zasoby i skoncentrować się na celach biznesowych.

W każdej firmie samochód jest jednym z niezbędnych narzędzi pomagających w prowadzeniu biznesu. Auta firmowe nieuchronnie wiążą się jednak z kosztami – najpierw zakupu, potem standardowego serwisowania, ale również ewentualnych napraw, które mogą się przytrafić w najmniej spodziewanych okolicznościach.

Dodatkowo oczywiście posiadanie w firmie własnej floty samochodowej, oprócz wielu korzyści, na poziomie codziennej obsługi wiąże się z wieloma procesami. To m.in. najpierw znalezienie finansowania zakupu aut, następnie wpisanie do budżetu firmy trudnych do przewidzenia w długim okresie kosztów eksploatacji i ubezpieczenia, a wreszcie wycofanie pojazdu z eksploatacji, gdy kończymy okres jego wynajmu lub leasingowania.

Optymalizacja procesów

Na rynku są jednak dostępne rozwiązania, które pomagają w optymalizacji procesów związanych z flotą. Pozwalają na uzyskanie kontroli nad wydatkami i lepsze wykorzystanie firmowych finansów. Obecnie coraz częściej mówi się o optymalizacji floty w kontekście usług wynajmu długoterminowego.

Dlaczego? Usługa wynajmu długoterminowego dla przedsiębiorstw pozwala na usprawnienie nie tylko samego funkcjonowania floty, ale zwiększa też efektywność w firmie i pozwala zoptymalizować pracę osób zajmujących się obsługą floty.

Firma Volkswagen Financial Services dostrzegła oczekiwania po stronie przedsiębiorców związane z rosnącą popularnością wynajmu długoterminowego i postanowiła na nie odpowiedzieć, wprowadzając produkt Full Service Leasing.

Klienci flotowi oczekują dziś bowiem kontaktu z profesjonalnym partnerem, który może w jednym miejscu zaoferować nie tylko samochody, ale też dodatkowe usługi. Przekłada się to wymiernie na oszczędność czasu i inny kształt kosztów prowadzenia działalności: finansowanie w formie wynajmu, dopasowanie polityki flotowej do konkretnego klienta, zaopatrzenie floty pojazdów w nowoczesny system telematyczny czy profesjonalny audyt floty.

To właśnie dlatego w salonach dilerskich Grupy Volkswagen doradcy flotowi przyjęli rolę konsultantów. Jak zauważa Maciej Zwiewka, dyrektor sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services, było to spowodowane potrzebą odejścia od sprzedaży czysto transakcyjnej w stronę konsultingu i doradztwa w zakresie kompleksowych i optymalnych rozwiązań dla firmowych flot.

– Ważny jest dobór odpowiedniej oferty wynajmu. Dlatego od początku warto dopasować kilka parametrów. Kluczowy jest oczywiście okres trwania umowy i przebieg, który deklarują klienci. Do tego dobieramy dodatkowe usługi, przede wszystkim serwis mechaniczny, opony, assistance czy zarządzanie szkodami. Na podstawie wstępnych rozmów oferta jest szyta na miarę dla potrzeb danej firmy i parametryzowana w taki sposób, żeby optymalnie dobrać nie tylko model samochodu, ale także zakres usługi. Dla nas istotne jest również, aby rata miesięczna spełniała oczekiwania klienta – wyjaśnia Maciej Zwiewka.

Różnorodne korzyści

Jakie korzyści daje przedsiębiorcy wynajem długoterminowy taki jak Full Service Leasing? Pozwala zminimalizować szereg obowiązków, jakie przedsiębiorca musi wypełnić przy zakupie pojazdów w klasycznej formie. Najważniejszą usługą, będącą podstawą wynajmu długoterminowego, jest serwis mechaniczny pojazdów. W jego ramach przedsiębiorca zyskuje nie tylko pokrycie kosztów „zwykłych” przeglądów wynikających z wymogów producenta i gwarancji, ale także wymiany części, takich jak elementy napędu, podwozia, układu hamulcowego czy elektroniki.

Co istotne dla wielu osób – bo daje pewność jakości wykonanej usługi – naprawy są przeprowadzanie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, czyli u dilerów, z zachowaniem najwyższych standardów i najnowszej technologii producenta. Samochody mogą być również serwisowane w ramach usługi door-to-door, a więc nie trzeba przerywać pracy na spędzenie kilku godzin w serwisie.

Oczywiście przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z opcji dodatkowych, takich jak ubezpieczenie, zakup, przechowywanie i wymiana opon, telematyka czy usługa Assistance, która w ramach wynajmu długoterminowego – jeśli zaistnieje taka potrzeba – zapewnia organizację pojazdów zastępczych. Dla przedsiębiorców ważna może być także niska miesięczna rata z możliwością wyboru stałej stopy procentowej. Niska rata jest efektem tego, że nie spłaca się całkowitej ceny samochodów, a jedynie ich prognozowaną rynkową utratę wartości w okresie trwania umowy. Pod koniec można zwrócić auta – a zmiana pojazdów możliwa jest nawet co dwa lata.

– Wynajem długoterminowy zmienia perspektywę klienta, ponieważ firma nie potrzebuje jednorazowo dużego budżetu na zakup i pozyskanie samochodów do floty. Zamiast zakupu pojazdów, który zawsze stanowi spory wysiłek inwestycyjny, spora część klientów flotowych decyduje się właśnie na wynajem długoterminowy, który nie angażuje środków własnych przedsiębiorstwa w tak dużym zakresie – mówi Maciej Zwiewka. – To ogromna przewaga wynajmu nad pozostałymi formami finansowania, ponieważ przedsiębiorstwo może bardzo precyzyjnie budżetować koszty generowane przez firmowe floty na wyrównanym poziomie – podsumowuje.

Materiał powstał we współpracy z Volkswagen Financial Services