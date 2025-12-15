Aktualizacja: 15.12.2025 23:06 Publikacja: 15.12.2025 11:18
Najwyższa opłata dla właściciela auta osobowego z przerwą w ubezpieczeniu powyżej 14 dni wyniesie ok. 9,6 tys. zł
Foto: AdobeStock
Wysokość opłat za brak OC jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna ma wynosić 4806 zł brutto, a to oznacza automatyczny wzrost „widełek” kar dla kierowców, którzy choćby na chwilę wypadną z ochrony ubezpieczeniowej. Ile wyniesie kara za brak OC w 2026 roku? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny stosuje trzy progi opłaty – zależnie od tego, jak długo pojazd pozostawał bez ubezpieczenia: do 3 dni (20 proc. pełnej opłaty), od 4 do 14 dni (50 proc.) oraz powyżej 14 dni (100 proc.).
Dla samochodów osobowych (pełna opłata to dwukrotność płacy minimalnej) wychodzi odpowiednio około:
– 1920 zł za przerwę 1–3 dni
– 4800 zł za przerwę 4–14 dni
– ok. 9610 zł za przerwę powyżej 14 dni
To wartości „około”, bo UFG publikuje oficjalne tabele i zaokrąglenia (jak co roku) pod koniec roku.
Najwięcej za ubezpieczenie OC płacą kierowcy z Gdańska (średnio 963 zł) i Wrocławia (922 zł).
Dla ciężarówek, autobusów i ciągników samochodowych (trzykrotność płacy minimalnej) maksymalna opłata przekroczy 14 tys. zł, a dla motocykli i skuterów (1/3 płacy minimalnej) najwyższy próg wyniesie ok. 1,6 tys. zł.
Brak polisy może wyjść na jaw w czasie kontroli drogowej, ale w praktyce UFG wykrywa przerwy w OC także „z automatu”, analizując dane w ogólnopolskiej bazie polis. Procedura zwykle zaczyna się od wezwania do okazania ważnej polisy albo zapłaty opłaty. Jeśli właściciel pojazdu nie odpowie, UFG wysyła ponaglenie, a potem uruchamia egzekucję administracyjną – sprawa trafia do urzędu skarbowego, który może ściągać należność m.in. z wynagrodzenia czy rachunku bankowego.
Kara od UFG to jedno. Dużo poważniejsze ryzyko pojawia się, gdy nieubezpieczony kierowca spowoduje kolizję lub wypadek: odszkodowanie dla poszkodowanego zostanie wypłacone w trybie ustawowym, ale sprawca musi potem zwrócić te kwoty (tzw. regres). W praktyce mogą to być dziesiątki tysięcy złotych albo znacznie więcej. Od niedawna kierowcy mają też narzędzie, które upraszcza spisanie oświadczenia po kolizji – usługę mStłuczka w aplikacji mObywatel, przygotowaną przez administrację i UFG. To nie zastępuje OC, ale skraca formalności, gdy dojdzie do zdarzenia.
Skoda nie zrewolucjonizowała drugiej generacji modelu Kodiaq. Dlaczego? Bo niemal wszystko było w...
Źródło: rp.pl
