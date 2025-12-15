Wysokość opłat za brak OC jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna ma wynosić 4806 zł brutto, a to oznacza automatyczny wzrost „widełek” kar dla kierowców, którzy choćby na chwilę wypadną z ochrony ubezpieczeniowej. Ile wyniesie kara za brak OC w 2026 roku? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny stosuje trzy progi opłaty – zależnie od tego, jak długo pojazd pozostawał bez ubezpieczenia: do 3 dni (20 proc. pełnej opłaty), od 4 do 14 dni (50 proc.) oraz powyżej 14 dni (100 proc.).

Dla samochodów osobowych (pełna opłata to dwukrotność płacy minimalnej) wychodzi odpowiednio około:

– 1920 zł za przerwę 1–3 dni

– 4800 zł za przerwę 4–14 dni

– ok. 9610 zł za przerwę powyżej 14 dni

To wartości „około”, bo UFG publikuje oficjalne tabele i zaokrąglenia (jak co roku) pod koniec roku.

Dla ciężarówek, autobusów i ciągników samochodowych (trzykrotność płacy minimalnej) maksymalna opłata przekroczy 14 tys. zł, a dla motocykli i skuterów (1/3 płacy minimalnej) najwyższy próg wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Jak UFG wykrywa brak OC i jak wygląda egzekucja

Brak polisy może wyjść na jaw w czasie kontroli drogowej, ale w praktyce UFG wykrywa przerwy w OC także „z automatu”, analizując dane w ogólnopolskiej bazie polis. Procedura zwykle zaczyna się od wezwania do okazania ważnej polisy albo zapłaty opłaty. Jeśli właściciel pojazdu nie odpowie, UFG wysyła ponaglenie, a potem uruchamia egzekucję administracyjną – sprawa trafia do urzędu skarbowego, który może ściągać należność m.in. z wynagrodzenia czy rachunku bankowego.