Złodzieje modyfikują swoje metody

Wraz z rozwojem technologii stosowanych w produkcji pojazdów, ewoluują techniki wykorzystywane przez złodziei. Wiele samochodów posiada już system KeyLess, który umożliwia ich bezkluczykowe otwieranie oraz uruchamianie silnika. To wygodne rozwiązanie, które redukuje ryzyko zgubienia kluczyka i ułatwia kierowcom życie. Z drugiej strony powoduje też określone zagrożenia.

Kradzież auta „na walizkę” – na czym polega?

Jednym z zagrożeń wynikających z posiadania w aucie nowoczesnego systemu otwierania jest kradzież samochodu „na walizkę”. Polega ona na przechwyceniu, a następnie wzmocnieniu sygnału radiowego, który wysyłany jest z kluczyka kierowcy samochodu z systemem KeyLess. Cały proces polega na wykorzystaniu walizek wyposażonych w skaner oraz wzmacniacz sygnału. Osoba ze skanerem staje przy aucie, a druga – ze wzmacniaczem próbuje przechwycić sygnał kluczyka bezpośrednio z posesji (np. w pobliżu okien lub drzwi domu).

Następnie złodziej naciska na klamkę. Generuje to sygnał, który za pomocą skanera podawany jest do wzmacniacza sygnału i tam przekazywany do kluczyka. W odpowiedzi zwrotnej walizki przechwytują sygnał wysyłany przez kluczyk i możliwe jest otworzenie i uruchomienie pojazdu.

Poznaj sposoby zabezpieczenia się przed kradzieżą „na walizkę”

Warto zawczasu zminimalizować ewentualne ryzyko i zadbać o zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą „na walizkę”. Poniżej przedstawiono kilka metod rekomendowanych przez specjalistów.

Dedykowane opakowania na kluczyk

Jedną z możliwości jest przechowywanie kluczka w specjalnym opakowaniu. Powstaje ono z materiałów, które redukują przenikanie sygnałów radiowych. W ten sposób minimalizuje się ryzyko przechwycenia przez złodzieja sygnału z kluczyka. Z drugiej strony opakowanie tego typu nie gwarantuje stuprocentowej ochrony. Najlepiej więc trzymać kluczyki w miejscach oddalonych od drzwi i okien i dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo pojazdu zaparkowanego pod domem.

Mechaniczne blokady

Większą skutecznością charakteryzują się mechaniczne blokady drążka kierownicy oraz drążka zmiany biegów. Po skończonej podróży warto założyć blokadę. Nawet jeżeli złodziejom uda się przechwycić sygnał z kluczyka metodą „na walizkę”, to podróż autem będzie niemożliwa. Wysokiej jakości mechaniczne blokady są odporne na wiercenie, ciekły azot i inne próby ich sforsowania. Pod tym względem gwarantują dobrą ochronę pojazdu.

Klatka Faradaya

Dobry poziom ochrony gwarantuje również stosowanie klatki Faradaya z metalu. Stworzenie dedykowanego metalowego ekranu wokół kluczyka sprawi, że sygnały będą odbijane. Dzięki temu metoda „na walizkę” okaże się bezskuteczna. W specjalistycznych sklepach motoryzacyjnych można kupić dedykowane klatki do kluczyków. Domową alternatywą jest owinięcie ich folią aluminiową lub skorzystanie ze szczelnego metalowego pojemnika.

Ubezpieczenie samochodu od kradzieży

Nawet najlepsze środki ochrony nie gwarantują stuprocentowego bezpieczeństwa. Niestety złodzieje udoskonalają swoje techniki i kradzieże samochodów wciąż się zdarzają. Niezwykle ważne jest, aby posiadacz pojazdu posiadał ubezpieczenie samochodu od kradzieży. W tym celu obowiązkowe OC warto rozszerzyć i zdecydować się na pakiet ubezpieczeń OC AC. Dzięki temu posiadacz samochodu może zapewnić sobie odszkodowanie, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu na terenie całej Europ. Ubezpieczenie w LINK4 nie obejmuje szkód kradzieżowych powstałych w Rosji, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii.

Atrakcyjne ubezpieczenia samochodowe znajdziesz w towarzystwie LINK4. Jego dokładny zakres możesz dopasować do własnych potrzeb.

Sprawdź ofertę na stronie link4.pl i skorzystaj z naszego kalkulatora OC AC online, by w kilka minut poznać wysokość składki. Możesz też zadzwonić pod numer telefonu 22 444 44 23 lub spotkać się osobiście z agentem współpracującym z LINK4.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał Promocyjny