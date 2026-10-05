O masowym pojawianiu się aut na polskich numerach we Włoszech po raz pierwszy informował kilka lat temu dziennik „Corriere della Sera”. Mechanizm bazuje na luce prawnej występującej we włoskim systemie ubezpieczeniowym.

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Przeprowadzka samochodu bez ruszania z parkingu

Włoscy kierowcy rejestrują samochody w Polsce, by płacić mniej za ubezpieczenie OC i AC. Pomagają im w tym firmy pośredniczące, dzięki którym auto przekracza granicę wyłącznie na papierze. Taka firma kupuje pojazd i rejestruje go w Polsce, po czym oddaje go dotychczasowemu użytkownikowi na podstawie umowy użyczenia. Zmieniają się więc właściciel i tablice rejestracyjne, ale samochód nadal jeździ po włoskich drogach.

Dzięki temu właściciele mogą wykupić obowiązkowe OC po zdecydowanie niższych stawkach, unikają obowiązku opłacania podatku od posiadania pojazdu, który w Polsce nie obowiązuje, i ponoszą znacznie mniejsze ryzyko otrzymania mandatu za parkowanie lub przekroczenie prędkości.

Podatek drogowy bollo auto od Fiata Pandy, jednego z najpopularniejszych samochodów we Włoszech, wynosi ponad 130 euro rocznie, a ubezpieczenie skutera może w Neapolu przekroczyć 1500 euro na rok. Proceder rejestracji samochodów na polskich tablicach rejestracyjnych jest popularny szczególnie w Neapolu i okolicach, gdzie składki ubezpieczeniowe należą do najwyższych we Włoszech.

Obietnica oszczędności na podatku drogowym i ubezpieczeniu sięgających 70 proc. skusiła około 60 tys. kierowców, głównie z Neapolu i okolic. Przenieśli oni własność swoich samochodów na działające w Polsce firmy słupy. Skala procederu spowodowała, że włoska strona współpracuje z polską w celu ukrócenia oszustw.

— To jest bardzo mocno powiązane z przestępczością zorganizowaną — powiedział Piotr Zadrożny, wiceprezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), które zajmuje się zagranicznymi roszczeniami dotyczącymi nieubezpieczonych pojazdów na polskich tablicach.

W marcu 2026 r. warszawska policja zatrzymała siedem osób podejrzanych o uzyskanie dokumentów rejestracyjnych dla ponad 1,5 tys. pojazdów na podstawie fikcyjnych badań technicznych, przy pomocy skorumpowanych lokalnych urzędników. Włoska policja finansowa wie o tej praktyce. W 2024 r. przechwyciła przesyłkę z Polski do Neapolu, zawierającą 21 polskich tablic rejestracyjnych, 14 dowodów rejestracyjnych i sześć umów sprzedaży.

Alfa Romeo Giulia Foto: Szczepan Mroczek

Jak podaje „Financial Times”, policja w Neapolu zaostrza kontrole samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, a Rzym przygotowuje się do przyjęcia nowych przepisów, zgodnie z którymi wszystkie samochody we Włoszech, również te zarejestrowane za granicą, będą musiały mieć ubezpieczenie wykupione we włoskiej firmie albo w firmie uprawnionej do prowadzenia działalności we Włoszech.

Brak OC? Rachunek może wrócić do sprawcy

Włoscy kierowcy oszczędzają, ale rachunek trafia do ubezpieczycieli działających w Polsce. Jak podkreślają eksperci, masowe rejestrowanie włoskich aut nad Wisłą oznacza dla nich wymierne straty. Składki obliczają według polskich realiów, tymczasem samochody jeżdżą i uczestniczą w wypadkach za granicą, gdzie koszty likwidacji szkód są znacznie wyższe. Tablice są więc polskie, ale ryzyko i wydatki pozostają włoskie.

Narasta problem pojazdów zarejestrowanych w Polsce, lecz faktycznie użytkowanych we Włoszech bez ważnego ubezpieczenia OC. PBUK szacuje, że łączna wartość roszczeń o wypłatę odszkodowań związanych z wypadkami we Włoszech z udziałem nieubezpieczonych pojazdów zarejestrowanych w Polsce wyniosła 35 mln zł (8,9 mln dol.) w ciągu ośmiu miesięcy do końca sierpnia. Dla porównania w całym 2025 r. było to 18 mln zł, a w 2024 r. — niespełna 7 mln zł.

— Prędzej czy później sprawcy zdarzeń drogowych, którzy nie posiadali ważnego ubezpieczenia OC, będą musieli pokryć koszty likwidacji wyrządzonych przez siebie szkód — powiedział Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, kierując na antenie telewizji RAI słowa do użytkowników pojazdów z polskimi tablicami, którzy korzystają z nich we Włoszech niezgodnie z przepisami.

Prezes PBUK poinformował również, że we Włoszech prowadzone są już postępowania dotyczące dochodzenia należności, a biuro współpracuje w tej sprawie z włoskimi partnerami. Wspólne działania pozwoliły także zidentyfikować przypadki budzące podejrzenia co do autentyczności zgłaszanych zdarzeń drogowych.