Arek Nowiński z Volvo związany jest od 2004 r. Przez 12 lat kierował Volvo Car Poland, a później odpowiadał m.in. za ofertę produktową w regionie EMEA oraz działalność marki na rynku europejskim. W 2024 r. objął stanowisko prezesa Volvo Cars ds. rynków międzynarodowych. Obecnie kieruje regionalnym klastrem obejmującym Europę Środkowo-Wschodnią, Bliski Wschód, Afrykę oraz region Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Chin. To gigantyczny obszar zamieszkany łącznie przez około 4 mld ludzi.

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Nowiński jest absolwentem finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również studia z finansów międzynarodowych na University of Derby.

Polestar 3 Foto: Materiały prasowe

Z Volvo do władz Polestara

Teraz zakres jego wpływu na motoryzacyjny biznes będzie jeszcze większy. Poza pracą dla Volvo Arek Nowiński zasiądzie w radzie dyrektorów Polestara, elektrycznej marki należącej do tego samego biznesowego ekosystemu. Będzie współdecydował o jej dalszym rozwoju w czasie, gdy firma szykuje istotne zmiany w gamie modelowej i sieci sprzedaży. Polestar ma siedzibę w Göteborgu, a jego samochody są obecnie dostępne na 31 rynkach w Ameryce Północnej, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Marka oferuje obecnie cztery modele: Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 i Polestar 5. Jeszcze w 2026 r. ma pojawić się nowa wersja Polestara 4, natomiast w 2027 r. na rynek wejdzie następca Polestara 2.

Polestar 3 Foto: Materiały prasowe

Przed Polestarem ważne lata

Jednym z najważniejszych wyzwań będzie także dalsza dywersyfikacja produkcji. Samochody Polestara powstają obecnie na dwóch kontynentach – w Ameryce Północnej i Azji. Firma chce jednak mocniej zakotwiczyć się również w Europie. Produkcja nowego Polestara 7 ma odbywać się właśnie na Starym Kontynencie i ruszyć w 2028 r.. Oznacza to, że Nowiński trafia do władz marki w momencie, w którym przed Polestarem stoją decyzje mogące określić jego pozycję na rynku na kolejne lata.