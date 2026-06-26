Mercedes-Benz Studio Warszawa to powrót do idei dobrze znanej z warszawskiego Powiśla. W 2013 r. otworzono kultową już Stację Mercedes na warszawskim Powiślu i była to pierwsza taka inicjatywa Mercedesa na świecie. Mercedes postanowił wejść w „żywą tkankę miasta” i stworzyć otwarty pawilon kulturalno-towarzyski. Marka z gwiazdą schodziła z folderu reklamowego i wchodziła między ludzi – z koncertami, pokazami filmów, spotkaniami, klasykami, Formułą 1 i leżakami.

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Stacja Mercedes Foto: Materiały prasowe

Eksperyment okazał się tak udany, że Stacja Mercedes wracała na Powiśle przez kilka kolejnych sezonów, stając się jednym z najpopularniejszych letnich miejsc w Warszawie. Zaprojektowany przez pracownię WWAA budynek Stacji Mercedes tworzył niepowtarzalną atmosferę i wciąż tętni życiem, nie tylko w świadomości mieszkańców Warszawy.

Przełomowa idea stała się na tyle ważna dla wizerunku marki, że Mercedes wraca do niej dziś, ale w nowej lokalizacji i odświeżonej formule. Plac Defilad ma stać się letnim salonem miasta, tyle że bez konieczności zakładania marynarki.

Nie tylko samochody. Mercedes chce być częścią miasta

Nowa przestrzeń ma być otwarta dla wszystkich – nie tylko dla fanów motoryzacji. Mercedes zapowiada bistro, strefy relaksu, wydarzenia edukacyjne, koncerty, warsztaty dla dzieci oraz spotkania z inspirującymi gośćmi.

Nie zabraknie oczywiście samochodów. W studiu będzie można zobaczyć nowe modele Mercedesa, odbyć jazdy próbne, sprawdzić symulatory simracingowe i wspólnie oglądać wyścigi Formuły 1. To dobry przykład tego, jak współczesne marki premium próbują mówić o motoryzacji szerzej niż tylko przez pryzmat mocy, zasięgu i liczby ekranów w kabinie. Samochód to przecież część stylu życia.

Warszawa dołącza do Seulu, Tokio, Monachium i Kopenhagi

Mercedes-Benz Studio Warszawa jest częścią globalnej inicjatywy marki. Podobne przestrzenie działają już m.in. w Tokio, Seulu, Monachium i Kopenhadze. Warszawa trafia więc do grona miast, w których Mercedes chce budować kontakt z klientami i fanami poza tradycyjnym formatem salonu sprzedaży.

To zresztą dobrze wpisuje się w szerszy trend. Producenci samochodów coraz częściej tworzą miejsca, które są połączeniem showroomu, kawiarni, galerii, klubu i sceny wydarzeń. Zamiast mówić: „oto nasz nowy model”, wolą pokazać cały świat marki.

140 lat samochodu i Klasa S w podróży dookoła świata

Otwarcie warszawskiego studia zbiega się z jubileuszowym rokiem Mercedesa. Marka świętuje 140-lecie wynalezienia samochodu, nawiązując do 1886 r., kiedy Carl Benz opatentował swój trójkołowy pojazd, a Gottlieb Daimler zbudował pierwszy zmotoryzowany powóz. Z tej okazji Mercedes prowadzi także globalną akcję „140 YEARS. 140 PLACES”, w ramach której trzy nowe limuzyny Klasy S odwiedzają 140 lokalizacji na sześciu kontynentach.

Warszawskie studio ma być więc czymś więcej niż sezonową atrakcją. To element większej opowieści o marce, która z jednej strony celebruje własną historię, a z drugiej próbuje odnaleźć się w świecie elektromobilności, cyfrowych usług i zupełnie nowych sposobów kontaktu z klientami.

Gwiazda na lato w centrum Warszawy

Mercedes-Benz Studio Warszawa ruszy 9 lipca i będzie działać do 5 września 2026 r.. Szczegółowy program wydarzeń ma zostać opublikowany na dedykowanej stronie.