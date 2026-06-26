Mercedes Studio Warszawa
Mercedes-Benz Studio Warszawa to powrót do idei dobrze znanej z warszawskiego Powiśla. W 2013 r. otworzono kultową już Stację Mercedes na warszawskim Powiślu i była to pierwsza taka inicjatywa Mercedesa na świecie. Mercedes postanowił wejść w „żywą tkankę miasta” i stworzyć otwarty pawilon kulturalno-towarzyski. Marka z gwiazdą schodziła z folderu reklamowego i wchodziła między ludzi – z koncertami, pokazami filmów, spotkaniami, klasykami, Formułą 1 i leżakami.
Stacja Mercedes
Eksperyment okazał się tak udany, że Stacja Mercedes wracała na Powiśle przez kilka kolejnych sezonów, stając się jednym z najpopularniejszych letnich miejsc w Warszawie. Zaprojektowany przez pracownię WWAA budynek Stacji Mercedes tworzył niepowtarzalną atmosferę i wciąż tętni życiem, nie tylko w świadomości mieszkańców Warszawy.
Przełomowa idea stała się na tyle ważna dla wizerunku marki, że Mercedes wraca do niej dziś, ale w nowej lokalizacji i odświeżonej formule. Plac Defilad ma stać się letnim salonem miasta, tyle że bez konieczności zakładania marynarki.
Nowa przestrzeń ma być otwarta dla wszystkich – nie tylko dla fanów motoryzacji. Mercedes zapowiada bistro, strefy relaksu, wydarzenia edukacyjne, koncerty, warsztaty dla dzieci oraz spotkania z inspirującymi gośćmi.
Nie zabraknie oczywiście samochodów. W studiu będzie można zobaczyć nowe modele Mercedesa, odbyć jazdy próbne, sprawdzić symulatory simracingowe i wspólnie oglądać wyścigi Formuły 1. To dobry przykład tego, jak współczesne marki premium próbują mówić o motoryzacji szerzej niż tylko przez pryzmat mocy, zasięgu i liczby ekranów w kabinie. Samochód to przecież część stylu życia.
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Mercedes-Benz Studio Warszawa jest częścią globalnej inicjatywy marki. Podobne przestrzenie działają już m.in. w Tokio, Seulu, Monachium i Kopenhadze. Warszawa trafia więc do grona miast, w których Mercedes chce budować kontakt z klientami i fanami poza tradycyjnym formatem salonu sprzedaży.
To zresztą dobrze wpisuje się w szerszy trend. Producenci samochodów coraz częściej tworzą miejsca, które są połączeniem showroomu, kawiarni, galerii, klubu i sceny wydarzeń. Zamiast mówić: „oto nasz nowy model”, wolą pokazać cały świat marki.
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Otwarcie warszawskiego studia zbiega się z jubileuszowym rokiem Mercedesa. Marka świętuje 140-lecie wynalezienia samochodu, nawiązując do 1886 r., kiedy Carl Benz opatentował swój trójkołowy pojazd, a Gottlieb Daimler zbudował pierwszy zmotoryzowany powóz. Z tej okazji Mercedes prowadzi także globalną akcję „140 YEARS. 140 PLACES”, w ramach której trzy nowe limuzyny Klasy S odwiedzają 140 lokalizacji na sześciu kontynentach.
Warszawskie studio ma być więc czymś więcej niż sezonową atrakcją. To element większej opowieści o marce, która z jednej strony celebruje własną historię, a z drugiej próbuje odnaleźć się w świecie elektromobilności, cyfrowych usług i zupełnie nowych sposobów kontaktu z klientami.
Mercedes-Benz Studio Warszawa ruszy 9 lipca i będzie działać do 5 września 2026 r.. Szczegółowy program wydarzeń ma zostać opublikowany na dedykowanej stronie.
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