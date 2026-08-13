Toyota potwierdziła globalną akcję serwisową obejmującą około 655 tys. egzemplarzy Camry wyprodukowanych od grudnia 2023 do lipca 2026 r.. Zdecydowana większość samochodów przypada na Stany Zjednoczone – tam wezwanie dotyczy 508 354 hybrydowych Camry z lat modelowych 2025 i 2026.

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Problemem jest 7-calowy ekran zestawu wskaźników. W określonych warunkach podczas uruchamiania samochodu może pozostać czarny. Kierowca traci wtedy dostęp do części informacji wyświetlanych przed kierownicą.

Na tym jednak potencjalne skutki się nie kończą. Błąd może wpływać również na działanie kierunkowskazów i świateł awaryjnych, a także części sygnałów ostrzegawczych, m.in. przypomnienia o niezapiętym pasie bezpieczeństwa. Amerykańska NHTSA uznała, że usterka może zwiększać ryzyko wypadku, ponieważ kierowca nie otrzymuje części informacji, a inni uczestnicy ruchu mogą nie zobaczyć sygnalizowanego zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Wystarczy aktualizacja oprogramowania

Nie chodzi o wadę mechaniczną ani konieczność wymiany całego zestawu wskaźników. Toyota przygotowuje aktualizację oprogramowania, która ma usunąć problem. W samochodach objętych akcją zostanie ona wgrana bezpłatnie w autoryzowanym serwisie.

W Stanach Zjednoczonych wysyłanie zawiadomień do właścicieli ma rozpocząć się 21 września, a Toyota spodziewa się zakończyć informowanie klientów na początku października.

Akcja ma charakter globalny. Toyota przekazała Associated Press, że dotyczy samochodów sprzedawanych m.in. w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz na niektórych innych rynkach. Auta objęte akcją produkowano w zakładach w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Tajlandii.

Toyota Camry Foto: Materiały prasowe

Co z Toyotą Camry w Polsce?

Tutaj sytuacja wymaga rozróżnienia. Na 12 sierpnia nie ma oficjalnego potwierdzenia, że najnowsza akcja obejmuje Camry sprzedawane przez polską sieć Toyoty.

Jest jednak jeden istotny szczegół. Aktualna Camry oferowana w Polsce w podstawowej wersji Comfort rzeczywiście korzysta z kolorowego, 7-calowego wyświetlacza na tablicy wskaźników. Bogatsze Prestige i Executive mają już cyfrowy Digital Cockpit o przekątnej 12,3 cala.

Amerykańska akcja dotyczy właśnie samochodów z 7-calowym zestawem wskaźników, podczas gdy wersje wyposażone w większy ekran 12,3 cala nie są objęte tym konkretnym wezwaniem.

Nie oznacza to jednak, że polska Camry Comfort automatycznie ma ten sam problem. Ten sam rozmiar ekranu nie wystarcza do stwierdzenia, czy zastosowano identyczny moduł, oprogramowanie i podzespoły. O zakwalifikowaniu samochodu do akcji zawsze decyduje konkretny numer VIN.

Camry jest popularnym modelem w Polsce

Najnowsza Camry jest chętnie kupowana także nad Wisłą. W naszym kraju występuje wyłącznie jako hybryda 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 230 KM z bezstopniową przekładnią e-CVT. Dostępne są trzy wersje wyposażenia: Comfort, Prestige i Executive.

Według aktualnego cennika modelowego 2026 Camry Comfort kosztuje katalogowo 191 900 zł, natomiast cena specjalna wynosi obecnie 169 900 zł. Prestige kosztuje promocyjnie 189 500 zł, a Executive 208 000 zł.

To właśnie właściciele podstawowej odmiany Comfort mogą więc zwrócić szczególną uwagę na dalsze komunikaty Toyoty, ponieważ tylko ona w polskiej specyfikacji ma 7-calowy zestaw wskaźników. Nie ma jednak podstaw, by na tym etapie uznawać te samochody za objęte akcją.

Toyota Camry Foto: Materiały prasowe

Jak sprawdzić swój samochód?

Najpewniejszą metodą jest sprawdzenie numeru VIN. Toyota Polska prowadzi własną wyszukiwarkę bezpłatnych kampanii serwisowych – po wpisaniu numeru nadwozia system informuje, czy konkretny samochód kwalifikuje się do naprawy. To samo może sprawdzić autoryzowany serwis.

Toyota informuje również, że jeśli producent uruchomi kampanię obejmującą dany samochód w Polsce, jego właściciel jest o tym pisemnie informowany. Nie trzeba więc na podstawie samego rocznika ani wersji wyposażenia zakładać, że auto wymaga wizyty w serwisie.

Na razie największa część nowej akcji dotyczy rynku amerykańskiego. W przypadku polskich Camry warto poczekać na oficjalną informację Toyoty Central Europe lub sprawdzić konkretny VIN, szczególnie jeśli chodzi o Camry Comfort z 7-calowym wyświetlaczem.