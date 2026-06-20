Koenigsegg od lat specjalizuje się w biciu rekordów prędkości, przyspieszeń i osiągów. Tym razem szwedzka marka zapisała się w historii za sprawą modelu Jesko Absolut.

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300 km/h na ćwierć mili. Granica, której wcześniej nikt nie złamał

Podczas testów przeprowadzonych 6 czerwca na lotnisku firmy w szwedzkim Ängelholm samochód osiągnął 305,39 km/h dokładnie na mecie dystansu jednej czwartej mili. To pierwszy seryjnie produkowany samochód, który przekroczył granicę 300 km/h na takim odcinku.

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Za kierownicą siedział fabryczny kierowca testowy Markus Lundh. Wynik został niezależnie zweryfikowany przez firmę Racelogic, specjalizującą się w pomiarach osiągów pojazdów.

Koenigsegg Jesko Absolut Foto: Materiały prasowe

Po minięciu mety ćwierć mili Jesko Absolut nadal chętnie przyspieszał. Na dystansie pół mili samochód osiągnął 373,87 km/h, ustanawiając kolejny rekord dla seryjnego auta produkcyjnego. To oznacza, że na odcinku zaledwie 804 metrów samochód rozpędził się do prędkości, którą większość supersamochodów osiąga dopiero po wielu kilometrach.

Równie imponująco wyglądają pozostałe wyniki uzyskane podczas próby. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajęło 2,35 sekundy. Osiągnięcie 200 km/h wymagało 4,88 sekundy, natomiast rozpędzenie się do 300 km/h trwało zaledwie 8,30 sekundy. Jesko Absolut potrzebował tylko 2,53 sekundy, aby przyspieszyć od 100 do 200 km/h i 3,43 sekundy na sprint od 200 do 300 km/h. Sam przejazd na dystansie ćwierć mili zakończył się wynikiem 8,54 sekundy, natomiast pół mili pokonano w 12,76 sekundy. Najbardziej imponujące jest jednak to, w jaki sposób osiągnięto te rezultaty.

Koenigsegg Jesko Absolut Foto: Materiały prasowe

V8, tylny napęd i zero hybrydowych dopalaczy

W czasach, gdy większość rekordowo szybkich samochodów wykorzystuje zaawansowane układy hybrydowe i napęd na cztery koła, Jesko Absolut pozostaje konstrukcją wyjątkowo purystyczną. Za napęd odpowiada podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 5,0 litra. Na standardowym paliwie jednostka rozwija 1280 KM, natomiast przy zasilaniu paliwem E85 moc wzrasta do 1600 KM.

Koenigsegg Jesko Absolut Foto: Materiały prasowe

Cała moc trafia wyłącznie na tylne koła za pośrednictwem autorskiej, dziewięciobiegowej skrzyni Light Speed Transmission. To właśnie błyskawicznie działająca przekładnia jest jednym z kluczowych elementów pozwalających utrzymywać tak brutalne tempo przyspieszania.

Koenigsegg podkreśla, że rekordowy przejazd odbył się bez specjalnie przygotowanej nawierzchni, z której często korzystają samochody startujące w wyścigach drag racingowych.

Koenigsegg Jesko Absolut Foto: Materiały prasowe

Jesko Absolut jechał na homologowanych oponach drogowych, identycznych z tymi dostarczanymi klientom. Producent nie zastosował również żadnych dodatkowych modyfikacji przygotowanych wyłącznie na potrzeby bicia rekordu. Co ciekawe, nagranie z przejazdu pokazuje, że kierowca przez znaczną część próby trzymał w jednej ręce telefon filmujący przebieg jazdy. To dowód na to, jak skutecznie działa kontrola przyczepności w Jesko. Nawet podczas maksymalnego przyspieszania nie są konieczne korekty kierunku jazdy. Koenigsegg zapowiedział, że zmiany odpowiedzialne za uzyskanie rekordowych rezultatów zostaną udostępnione właścicielom już wyprodukowanych egzemplarzy.

Aktualizacja OTA dla klientów

Aktualizacja zostanie przesłana zdalnie metodą OTA (Over-the-Air), podobnie jak ma to miejsce w nowoczesnych samochodach elektrycznych. Właściciele Jesko Absolut nie będą musieli jechać do serwisu.

Christian von Koenigsegg Foto: Szczepan Mroczek

Choć Jesko Absolut jest obecnie najszybszym modelem w historii marki pod względem osiągów w linii prostej, Christian von Koenigsegg sugeruje, że firma nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Według założyciela marki jeszcze większy potencjał może mieć Koenigsegg Gemera. Czteromiejscowy hipersamochód wykorzystuje hybrydowy układ napędowy rozwijający aż 2300 KM i napęd na cztery koła. Szykujmy się na nowe rekordy.