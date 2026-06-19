W Muzeum BMW w Monachium do końca 2026 r. można oglądać wystawę „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW”. To opowieść o tym, jak włoska lekkość, wyczucie proporcji i odwaga stylistyczna spotkały się z niemiecką techniką. A że takie związki BMW wychodzą na dobre, widać nie tylko po klasycznych konceptach, ale też po współczesnych modelach. Najnowszym przykładem jest limitowana edycja BMW serii 7 Nero Lusso, która już samą nazwą puszcza oko w stronę Italii. Wrażenie robi otwartość BMW na inne marki. Na wystawie można podziwiać modele Fiata, Ferrari oraz włoskie przedmioty użytkowe. Bez dwóch zdań takie podejście wychodzi BMW na dobre.

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Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

Włoska kreska w bawarskim wydaniu

Wystawa „Belle Macchine. Italian Automotive Design at BMW” wystartowała w maju 2025 r. i stała się jednym z najważniejszych punktów programu Muzeum BMW. W ubiegłym roku placówka zanotowała rekordowy wynik – ponad 847 tys. zwiedzających. Jej temat jest wdzięczny, bo pokazuje motoryzację w miejscu, w którym technika przestaje być tylko zbiorem rozwiązań, a zaczyna być kulturą.

BMW najlepiej kojarzy się z niemiecką precyzją, sześciocylindrowymi silnikami i kokpitem ustawionym tak, jakby kierowca był w centrum małego bawarskiego wszechświata. Ale kiedy do tej inżynieryjnej dyscypliny dołożyć włoską kreskę, robi się naprawdę ciekawie. Trochę jak z dobrze skrojonym garniturem: sam materiał jest ważny, ale dopiero włoski krawiec potrafi sprawić, że całość zaczyna żyć.

Na wystawie BMW przypomina współpracę i inspiracje związane z legendarnymi włoskimi studiami projektowymi, takimi jak Bertone, Italdesign czy Pininfarina. To właśnie Włosi przez dekady udowadniali, że samochód może być rzeźbą na kołach, a nawet małym manifestem stylistycznym.

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

Na wystawie można zobaczyć wyjątkowe koncepty i rzadkie modele, m.in. BMW M1 Hommage, BMW MilleMiglia Hommage, BMW Garmisch czy futurystyczne BMW Nazca M12, debiutancki projekt Fabrizia Giugiaro. Każdy z tych samochodów pokazuje inny sposób myślenia o formie. Jedne są eleganckie jak mediolański butik, inne wyglądają tak, jakby za chwilę miały odjechać z planu filmu science fiction.

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

Gdy technika przestaje być tylko techniką

Ekspozycja została przygotowana w charakterystycznej okrągłej części muzeum, znanej jako BMW Museum Schüssel. Towarzyszy jej projekcja 360 stopni inspirowana twórczością włoskiego malarza Giorgia de Chirico. To trafny trop, bo włoski design samochodowy zawsze miał w sobie coś teatralnego: długie cienie, mocne linie, dramatyczne proporcje i odrobinę napięcia.

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

Muzeum BMW organizuje także specjalne oprowadzania pod nazwą „Belle Macchine Tour”, dostępne w języku niemieckim i angielskim. Dla fanów historii motoryzacji to dobra okazja, by zobaczyć, jak włoskie poczucie estetyki wpływało na jedną z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich marek. A dla wszystkich pozostałych – dowód, że projektowanie samochodów bywa ciekawsze niż niejedna wystawa sztuki współczesnej. I zwykle łatwiej zrozumieć, gdzie jest przód.

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

Muzeum BMW bije rekordy i stawia na emocje

Muzeum BMW w Monachium odwiedza rocznie ponad 800 tys. osób. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazło się właśnie otwarcie wystawy „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” oraz ekspozycji specjalnej poświęconej 50-leciu BMW Art Cars i BMW serii 3.

Obecnie miejsce tej drugiej wystawy zajęła kolejna ekspozycja jubileuszowa – tym razem poświęcona 50-leciu BMW serii 6. To logiczny wybór. Pierwsza „szóstka”, zaprezentowana wiosną 1976 r., należy do tych modeli, które nie potrzebują krzykliwych ozdobników. Jej sylwetka, z charakterystycznym „nosem rekina”, do dziś wygląda jak wizytówka czasów, w których elegancja nie musiała udawać agresji.

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

BMW serii 6: rekin, który został klasykiem

Oryginalne BMW serii 6 produkowano w latach 1976–1989 wyłącznie jako coupé. Model technicznie korzystał z rozwiązań BMW serii 5, ale stylistycznie nawiązywał do wielkich, eleganckich coupé z lat 60. Nadwozia początkowo powstawały w firmie Karmann, a od 1982 r. – w zakładzie BMW w Dingolfing.

Za dynamiczną i ponadczasową sylwetkę odpowiadał Paul Bracq. Długi przód, smukły profil, duże przeszklenia i wspomniany „sharknose” stworzyły samochód wyjątkowy. Był szybki, elegancki i wystarczająco charakterystyczny, by po latach zasłużyć na status klasyka.

Seria 6 zapisała się także w motorsporcie. Model BMW 635CSi startował w wyścigach samochodów turystycznych Grupy A i pomógł marce zdobyć m.in. tytuły w Europejskich Mistrzostwach Samochodów Turystycznych w 1984 i 1986 r. oraz w Mistrzostwach Niemiec Samochodów Seryjnych w 1984 r..

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

Gwiazda ekranu, toru i garażowych marzeń

BMW serii 6 miało też swoją karierę filmową. Pojawiało się w takich produkcjach jak „Dallas”, „Powrót do przyszłości II”, a także w niemieckich serialach, m.in. „Tatort” i „Der Bulle von Tölz”.

Przed wejściem do muzeum zwiedzających wita instalacja z nadwoziem BMW serii 6, sprawiającym wrażenie, jakby unosiło się w powietrzu. Inspiracją była seria „Flying Cars” francuskiego fotografa Sylvaina Viau. To efektowna zapowiedź ekspozycji w Rotundzie, gdzie BMW 628CSi z 1982 r. i BMW M635CSi z 1985 r. pokazano w filmowej scenografii nawiązującej do lat 70. i panoramy Monachium.

BMW 628CSi było jednym z najbardziej udanych wariantów serii 6. Jego 2,8-litrowy silnik z wtryskiem paliwa stanowił w 1979 r. technologiczny krok naprzód względem wcześniejszej wersji gaźnikowej. Z kolei BMW M635CSi, oferowane od 1984 r., miało silnik o mocy 286 KM pochodzący z BMW M1 i osiągało prędkość maksymalną ponad 250 km/h. W swoim czasie uznawano je za najszybszy czteroosobowy samochód świata. Do 1989 r. powstało 5 655 egzemplarzy, co dziś tylko podbija jego kolekcjonerską aurę.

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

Jubileuszowa wystawa przypomina również związki serii 6 ze sztuką. W galerii BMW Art Cars prezentowane są rotacyjnie dwa egzemplarze BMW 635CSi z legendarnej kolekcji BMW Art Cars.

W 1982 r. austriacki artysta Ernst Fuchs stworzył piąty samochód z tej serii – pierwszy oparty na modelu seryjnym. Auto otrzymało nazwę „Firefox on Harehunt” i łączyło motywy mitologii, prędkości oraz symboliki duchowej. Cztery lata później Robert Rauschenberg, jedna z ikon pop-artu, przekształcił BMW 635CSi w czarno-biały kolaż historii sztuki, fotografii i codzienności.

Wystawa „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW” Foto: Szczepan Mroczek

W tzw. „wieży samochodowej” Muzeum BMW prezentowane jest także BMW 633CSi. Model ten, pokazany równolegle z 630CS, początkowo korzystał z układu wtrysku paliwa Bosch L-Jetronic. We wrześniu 1979 r. otrzymał cyfrową elektronikę silnika DME, co pozwoliło ograniczyć emisję i zużycie paliwa, choć moc spadła nieznacznie – z 200 do 197 KM.

Wystawa poświęcona serii 6 będzie dostępna do końca stycznia 2027 r.. Równolegle, do końca 2026 r., zwiedzający mogą oglądać ekspozycję „Belle Macchine. Włoski design motoryzacyjny w BMW”. Muzeum BMW jest otwarte od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, a ostatnie wejście możliwe jest o 17.30.

BMW serii 7 Nero Lusso Foto: Materiały prasowe

Nero Lusso: seria 7 z włoskim akcentem

Włoskie inspiracje BMW nie kończą się na muzealnych eksponatach. Dobrym współczesnym przykładem jest BMW serii 7 Nero Lusso – limitowana edycja flagowej limuzyny. Nazwa oznacza po włosku „czarny luksus” i dobrze oddaje charakter samochodu, choć w tym przypadku nie chodzi o ostentację.

Centralnym elementem tej wersji jest lakier BMW Individual Nero Fuoco Metallic – głęboka czerń z subtelnymi, ognistymi refleksami. Auto wyróżnia również delikatna linia Coachline w kolorze Space Silver oraz sygnatura edycji umieszczona na słupku C.

Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. pakiet M Sport Pro, przyciemniane szyby przeciwsłoneczne oraz 21-calowe felgi BMW Individual Multi-spoke. Wnętrze także otrzymało elementy zarezerwowane dla tej limitowanej odmiany, w tym listwę z sygnaturą edycji oraz dywaniki obszyte skórą z kontrastowym przeszyciem.

BMW serii 7 Nero Lusso Foto: Materiały prasowe

Tylko 135 egzemplarzy. I aż 43 dla Polski

BMW serii 7 Nero Lusso zostało wypuszczone na pożegnanie przedliftingowej generacji serii 7. Dostępne było wyłącznie jako BMW 740d xDrive i powstało zaledwie 135 egzemplarzy na cały świat, z czego 43 sztuki trafiło na rynek polski.

To niewielka seria, ale dobrze wpisuje się w większą opowieść BMW o włoskim stylu. Z jednej strony mamy wystawę w Monachium, która przypomina historię współpracy niemieckiej techniki z włoską wyobraźnią. Z drugiej – współczesną limuzynę, która pokazuje, że taki mariaż nadal działa. BMW po włosku? Jak widać, Bawarczykom ten akcent całkiem dobrze leży.