Wokół przejęcia Alpiny przez BMW narosło sporo nieporozumień. Bawarski koncern nie kupił całej firmy, lecz prawa do marki. Alpina przechodzi pod skrzydła BMW, które zamierza pozycjonować ją znacznie wyżej niż dotychczas – pomiędzy BMW a Rolls-Royce’em.

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Pierwszą zapowiedź nowej ery mogliśmy zobaczyć podczas konkursu elegancji Villa d’Este. Prototyp zrobił ogromne wrażenie połączeniem klasycznej elegancji i nowoczesnych rozwiązań. Jednocześnie stało się jasne, że przyszłe Alpiny nie będą już jedynie bardziej luksusowymi wersjami BMW. Zakres zmian ma być znacznie większy, a Alpina chce sięgnąć po klientów Bentleya, który pod przewodnictwem byłego menedżera Porsche, Franka Wallisera, mocno skręca w stronę toru wyścigowego.

Tymczasem rodzina Bovensiepenów zachowała firmę, zakłady w Buchloe i ponad 60-letnie doświadczenie w budowaniu wyjątkowych samochodów. Dlatego zamiast zamykać rozdział, rozpoczęła zupełnie nowy.

Bovensiepen 05 GT Foto: Materiały prasowe

Rodzina Bovensiepen otwiera nowy rozdział

Pierwszym projektem po rozstaniu z BMW było efektowne coupé stworzone wspólnie z włoskim studiem Zagato na bazie BMW M4 Convertible.

Teraz Andreas i Florian Bovensiepen, synowie zmarłego założyciela Alpiny Burkarda Bovensiepena, postanowili sięgnąć po kolejny model z Monachium. Do współpracy zaprosili Franka Stephensona – człowieka, który odpowiada za takie ikony jak nowe Mini, Fiat 500, pierwsze BMW X5 oraz modele Ferrari, Maserati i McLarena. To jeden z tych projektantów, którzy potrafią narysować samochód zachowujący blask nie tylko w dniu premiery, ale również dekady później.

Frank Stephenson Foto: Materiały prasowe

Nie Alpina, lecz Bovensiepen 05 GT

Nowy model nosi nazwę Bovensiepen 05 GT i bazuje na BMW M5 Touring. Zmodyfikowano zawieszenie, zastosowano sprężyny Eibach oraz specjalnie dobrane opony Pirelli. Celem było stworzenie samochodu bardziej komfortowego i relaksującego podczas długich podróży, niezależnie od tego, czy siedzimy za kierownicą, czy na miejscu pasażera.

Bovensiepen 05 GT Foto: Materiały prasowe

Zmiany objęły również nadwozie. Pojawił się charakterystyczny grill ze stali nierdzewnej, subtelnie przeprojektowane zderzaki, dzielony tylny spojler oraz nowe 21-calowe kute obręcze. Całość jest znacznie bardziej stonowana niż seryjne M5, ale jednocześnie emanuje elegancją, z której słynęły dawne Alpiny.

Bovensiepen 05 GT Foto: Materiały prasowe

Więcej mocy niż w BMW M5

Pod maską również nie zabrakło zmian. Oprócz tytanowego układu wydechowego Akrapoviča, lżejszego od seryjnego o 7,8 kg, samochód otrzymał zmodyfikowany układ dolotowy oraz nowe oprogramowanie sterujące. Efekt to 790 KM i imponujące 1100 Nm momentu obrotowego.

To wynik tym bardziej interesujący, że BMW musiało dostosować europejską wersję M5 do nadchodzących wymagań normy Euro 7. Silnik spalinowy stracił część mocy, jednak poprawiona część elektryczna pozwoliła utrzymać łączną moc systemową na poziomie 717 KM. Bovensiepen 05 GT oferuje więc o 73 KM i 100 Nm więcej niż seryjne BMW M5 Touring.

Bovensiepen 05 GT Foto: Materiały prasowe

Wnętrze jak za czasów najlepszych Alpin

W kabinie firma pozostała wierna swoim tradycjom. Wnętrze obszyto skórą Lavalina, a możliwości personalizacji są praktycznie nieograniczone. Klienci mogą wybierać spośród niezliczonych kombinacji kolorów nadwozia, tapicerek i detali wykończeniowych. To właśnie takie podejście przez lata odróżniało Alpinę od seryjnych BMW. Samochód miał być nie tylko szybszy i bardziej komfortowy, ale również wyjątkowy.

Bovensiepen 05 GT Foto: Materiały prasowe

Cena dla koneserów

Ekskluzywność ma jednak swoją cenę. Bovensiepen 05 GT kosztuje w Niemczech od 198 900 euro, czyli o 51 700 euro więcej niż bazowe BMW M5 Touring. Oby nowe plany Bovensiepenów zapewniły zyski, które pozwolą rozwinąć skrzydła Stephensonowi. A tak przy okazji, słynny projektant prowadzi bardzo ciekawy kanał w serwisie YouTube, gdzie opowiada o projektowaniu samochodów i ocenia modele, które pojawiły się na rynku.