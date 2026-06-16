Do zdarzenia doszło 7 czerwca 2026 r. w Płocku. 52-letni mężczyzna nakleił na zaparkowanego Lexusa dwie naklejki, mające być formą „kary” za niewłaściwe parkowanie. Problem w tym, że po ich usunięciu na karoserii pozostały trwałe uszkodzenia lakieru. Właściciel samochodu wycenił straty na blisko 5,5 tys. zł.

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Sprawą zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego z płockiego komisariatu. Dzięki analizie monitoringu oraz pracy operacyjnej szybko ustalili tożsamość sprawcy i dokonali jego zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, do którego się przyznał. Jak tłumaczył, działał wyłącznie po to, by „zrobić na złość” właścicielowi pojazdu.

"Karna" naklejka za niewłaściwe parkowanie Foto: Materiały prasowe

To jednak nie koniec historii. Podczas przeszukania samochodu 52-latka policjanci znaleźli jeszcze 18 podobnych naklejek. Może to sugerować, że planował kontynuować swoją prywatną walkę z kierowcami parkującymi w sposób, który uznawał za niewłaściwy.

Za uszkodzenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.