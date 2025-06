Włoski producent opon Pirelli od lat oferuje inteligentne opony ze zintegrowaną technologią czujników, która przesyła dane np. do aplikacji na smartfony lub do elektroniki pokładowej samochodu. Teraz ten fakt może być problemem na amerykańskim rynku. Z powodu chińskiego inwestora grozi zakaz sprzedaży opon w USA. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) Departamentu Handlu USA poinformowało o tym Pirelli w oficjalnym liście.

Reklama

Technologia Pirelli Cyber ​​​​Tire Foto: mat. prasowe

Chińska państwowa firma Sinochem posiada obecnie 37 procent udziałów w Grupie Pirelli, co czyni ją największym inwestorem włoskiej firmy. Sinochem (w tłumaczeniu "Chińska Chemia”) to państwowa chińska firma chemiczna z siedzibą w Pekinie, która działa na całym świecie i koncentruje się na produkcji i handlu chemikaliami i nawozami, a także na eksploracji i wydobyciu ropy naftowej i gazu. Chiński udział w Pirelli oznacza, że ​​produkty włoskiej firmy mogą zostać objęte zakazem sprzedaży w USA. Mówi on o zakazie sprzedaży w USA, jeśli producenci znajdują się pod kontrolą Chin lub Rosji. Powodem tego są obawy, że poufne dane mogą zostać odczytane za pomocą w tym wypadku sensorów, a ministerstwo powołuje się na względy bezpieczeństwa narodowego. Totalny zakaz chińskiego i rosyjskiego oprogramowania w samochodach, które łączą się z siecią internetową wejdzie w życie od 2027 roku modelowego. Zakaz komponentów z Chin lub Rosji będzie obowiązywał od roku modelowego 2030. Przepisy dotyczą zarówno importu, jak i sprzedaży odpowiednich systemów i samochodów - niezależnie od tego, czy auta lub części zostały wyprodukowane w USA, czy nie.

Włosi chcą zmniejszyć udział chińskiego giganta w Pirelli

W tym wypadku technologia Pirelli Cyber ​​​​Tire integruje czujniki bezpośrednio z oponami, które rejestrują kluczowe dane, takie jak ciśnienie w oponach, temperatura, obciążenie i stan nawierzchni drogi w czasie rzeczywistym i przesyłają je do samochodu. Opony mogą również łączyć się za pośrednictwem sieci komórkowych. Pozwala to na przesyłanie np. ostrzeżeń o aquaplaningu wykrytych przez czujniki w innych autach w czasie rzeczywistym. Pirelli jest świadome ryzyka, jakie niesie ze sobą zaangażowanie w Chinach. Włoska firma pracuje nad zmniejszeniem wpływów chińskiego inwestora Sinochem. W kwietniu 2025 r. rada dyrektorów Pirelli zdecydowała, że ​​Sinochem nie będzie już uważany za akcjonariusza większościowego. Decyzja ta została poparta specjalnym włoskim prawem mającym na celu ochronę strategicznie ważnych firm przed wpływami zagranicznymi. Pirelli ma również na celu zmniejszenie udziału Sinochem poniżej 25 procent np. poprzez wykup akcji lub sprzedaż akcji włoskim inwestorom.