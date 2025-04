Kia pracuje nie tylko nad rozwojem elektromobilności, ale również rozwija napędy klasyczne. Teraz ogłoszono pracę nad nowy silnikiem spalinowym. Jest to 2,5-litrowy turbodoładowany, czterocylindrowy motor zakresem mocy do 300 KM, który może być przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań. 2,5 T-GDI może posłużyć jako klasyczne główne źródło napędu lub zostać przebudowanym na napęd hybrydowy.

Koreańczycy chcą w przyszłości również oferować napęd typu Range-Extender przy modelach elektrycznych. To technicznie ciekawe zastosowanie, które ma poprawić, w razie potrzeby zasięg elektrycznych modeli. Silnik spalinowy przy takim rozwiązaniu jest odpowiedzialny wyłącznie za ładowanie akumulatora. Przydaje się przede wszystkim podczas jazdy na długich dystansach.

Kia nadal pracuje nad rozwojem silników spalinowych

Na polskim rynku ze względu na wysokość akcyzy nie są obecnie oferowane modele Kii wyposażone w 2,5-litrowy, czterocylindrowy napęd, który można spotkać na innych rynkach w modelach Sorento, a wcześniej również w limuzynie Optima. Przy obecnych prawnych regulacjach jest również mało prawdopodobne żeby nowy napęd trafił do modeli przeznaczonych na polski rynek. Do końca tej dekady, czyli 2030 roku Kia ma w planach zaprezentować 15 nowych samochodów elektrycznych oraz dziesięć nowych modeli hybrydowych i hybrydowych typu plug-in. Wszystkie te samochody mają być przeznaczone na rynki globalne. Koreańczycy stawiają nie tylko na samochody z napędem elektrycznym, ale jak widać nadal rozwijają technologię silników benzynowych i poza Europą nie rezygnują również z napędów diesla.