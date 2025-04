Sprzedaż Volkswagena na amerykańskim rynku w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosła o 7,1 proc. do poziomu 87 915 pojazdów. Ten wynik był możliwy do uzyskania dzięki takim modelom jak Taos (+43 proc. r/r), Jettta (+36,5 proc. r/r) oraz elektrycznego ID.4, który osiągnął wzrost sprzedaży o 24,3 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku. Również BMW uzyskało w USA w pierwszym kwartale 2025 roku bardzo dobre wyniki sprzedaży. Od stycznia do marca bawarska marka sprzedała 87 615 samochodów, co stanowi wzrost o 3,7 procent w stosunku do roku poprzedniego. Imponujący wzrost BMW osiągnęło w przypadku sprzedaży modeli elektrycznych (+25 proc. r/r). Porsche, które zarejestrowało 8 procentowy globalny spadek, w USA osiągnęło aż 37 proc. wzrostu sprzedaży z 20 698 dostarczonymi samochodami. Wzrosty jednak nie dotyczą wszystkich. I tak np. Audi zanotowało spadek w pierwszym kwartale, ale marzec z 8 procentowym wzrostem sprzedaży wyglądał już lepiej dla marki z Ingolstad.

Trudny handel branży motoryzacyjnej z USA

Przykład powyższych marek pokazuje, że to groźba wprowadzenia ceł u wielu klientów mogła przyczynić się do przyspieszenia decyzji zakupowych. Tak żeby zdążyć przed podwyżkami cen. Wzrostowy trend może jednak przyhamować po tym jak Donald Trump co chwilę ogłasza nowy poziom ceł. To aktualnie dla branży motoryzacyjnej spoza USA bardzo trudne warunki do budowania biznesu. Tym bardziej, że dostawy i składanie zamówień trwają kilkanaście tygodni, a nie wiedząc co Trump wymyśli jutro ciężko markom samochodowym będzie budować trwały biznes w USA. Odbije się to negatywnie nie tylko na wynikach finansowych koncernów moto, ale i dealerach oraz klientach w USA.