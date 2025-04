Volvo nieoczekiwanie zmienia szefa

Delikatne zapowiedzi nadchodzących zmian Można było w Volvo wyczuć już w lutym 2025, kiedy Volvo Cras ostrzegło, że nadchodzący rok będzie pełen wyzwań, co może utrudnić osiągnięcie poziomu sprzedaży i rentowności z 2024 r. Jim Rowan odpowiedział na to planami dalszego cięcia kosztów i chronienia zasobów gotówki. Taka strategia, wydawało się, jak najbardziej odpowiadała Li Shufu, prezesowi Geely, grupy do której oprócz Polestara, Lotusa i Zeekra należy także Volvo. 59-letni dzisiaj Jim Rowan, zastąpił Samuelssona w 2022 roku. Przeszedł do Volvo z Dysona i miał gwarantować świeże spojrzenie na biznes. I nie był wielkim entuzjastą aut z napędem elektrycznym. Co więcej zdecydował, że Volvo nie powinno zobowiązywać się do całkowitego przejścia na napęd bateryjny już w końcu tej dekady. Zamiast tego postawił na hybrydy, bo był zdania, że tylko w ten sposób firma będzie przetrwać przy słabnącym popycie na BEV. Co przyniosło też spory wzrost sprzedaży. Volvo zostało wykupione od Forda przez chińskie Geely Automobile Holdings w 2010 roku.