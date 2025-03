Do blokad dróg i mostów w Warszawie ma dojść w maju. Aktywiści z Ostatniego Pokolenia najwyraźniej nie lubią marznąć, bo w miesiącach zimowych nie było śladu ich aktywności. W maju jest nie tylko cieplej, ale są wybory prezydenckie więc protestujący liczą na to, że przy tej okazji skorzystają. – Ruch deklaruje, że chce postawić Rafała Trzaskowskiego, lidera wyścigu prezydenckiego, oraz Platformę Obywatelską przed dylematem: zwalczać protestujących czy usiąść do rozmów. Innej drogi nie będzie. Wszystkie pozostałe będą zablokowane – informuje komunikat Ostatniego Pokolenia.

Aktywiści są na etapie szukania chętnych do blokowania dróg i mostów w Warszawie. Tym razem planowana jest całkowita blokada, a żeby tego dokonać Ostatnie Pokolenie liczy na udział 150 osób i szuka chętnych na swojej stronie internetowej. Akcja ma zmusić rząd do podjęcia działań wobec zapaści klimatycznej i przyjęcia wystosowanych przez organizację postulatów, w których jest mowa również o panującej suszy. Według obliczeń Ostatniego Pokolenia "musiałoby padać dzień i noc bez przerwy przez 4 miesiące, żeby udało się uzupełnić zasoby wody".

W maju Ostatnie Pokolenie chce blokować ulice i mosty w Warszawie

Blokując ruch drogowy, w tym również ten zbiorowy oraz np. pojazdy uprzywilejowane aktywiści żądają skokowego zwiększenia inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100 proc. środków z budowy nowych dróg na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe, natychmiastowa rezygnacja z użycia wszelkich paliw kopalnych. Organizacja Ostatnie Pokolenie, która działała na terenie Niemiec została uznana za organizację terrorystyczną i jej działalność została zakazana. Na terenie Niemiec miały miejsce incydenty oblewania farbą budynków i elementów infrastruktury, blokowania lotnisk i dróg. W Polsce organizacja Ostatnie Pokolenie ma na swoim koncie m.in dewastację warszawskiego Pomnika Syreny.