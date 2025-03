Na amerykańskich portalach z ogłoszeniami coraz więcej Amerykanów próbuje sprzedaje swoje Tesle. Z drugiej strony w dół lecą słupki sprzedaży nowych aut. Aktualnie spadły do najniższego poziomu od października 2022 r. Również akcje Tesli spadają, przez ostatni miesiąc straciły niecałe 30 procent swojej wartości, a od grudnia 2024 r. aż o 53 proc. Miliarder wystosował nawet apel do swoich pracowników żeby nie sprzedawali swoich akcji. Sytuacja Tesli jest do tego stopnia dramatyczne, że do kupna akcji i aut Tesli nawoływał sekretarz handlu USA Howard Lutnick na antenie Fox News. "Jeśli chcesz się czegoś nauczyć w tym programie dziś wieczorem, kup Teslę" – zachęcał Lutnick. W internecie pojawiła się strona internetowa, która piętnuje właścicieli Tesli. Znajdują się tam nazwiska i adresy prywatnych osób, którzy jeżdżą Teslą. Strona internetowa zatytułowana „Dogequest” (Misja Doge), na której znajduje się lista osób związanych z organizacją DOGE. Jednocześnie oznaczono tam również lokalizację stacji Tesla Supercharger i sklepów Tesla Store. Co gorsza, po powiększeniu mapy można znaleźć także nazwiska, adresy, konta w mediach społecznościowych, numery telefonów i dane kontaktowe e-mail prywatnych właścicieli Tesli.

Za kłopotami Tesli stoi Elon Musk i jego polityczne zaangażowanie

Hejt na Teslę rozpętał się po tym jak Elon Musk zaczął bawić się w polityka, oraz współpracować z Donaldem Trumpem. Kierowana przez miliardera organizacja DOGE (Department of Government Efficiency) powoduje znaczne zamieszanie na amerykańskiej scenie politycznej poprzez zamykanie instytucji rządowych i przeprowadzanie masowych zwolnień, które często odbywają się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Doprowadziło to do tego, że kierowana przez Muska Tesla jest pod ciągłą krytyką coraz większej ilości osób. W ostatnich tygodniach doszło do kilku ataków na sklepy Tesli i stacje ładowania w USA – strzelaniny i podpalenia w Salem w stanie Oregon, w Las Vegas to tylko dwa przykłady ataków na Teslę. Donald Trump próbując pomóc Muskowi nie tylko publicznie kupił dwa modele Tesli, ale i zakwalifikował incydenty jako potencjalny przypadek „krajowego terroryzmu” i zapowiedział podjęcie surowych środków przeciwko sprawcom. Długofalowo to nie koniec problemów Muska, który na wielu rynkach musi walczyć z elektrykami konkurencji, z coraz starszym portfolio Tesli. Obiecywane autonomiczne robotaxi, których jazda opiera się wyłącznie na systemie kamer to kolejna paczka nadchodzących kłopotów.