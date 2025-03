W ciągu trzech lat w Chinach zbudowano najwyższy most na świecie

Budowa mostu jest niemal ukończona. Brakuję ostatniego segmentu – ​​215-tonowy element stalowego, który jest już na miejscu. Gigantyczny most wiszący o długości 2890 metrów rozciąga się nad wąwozem Huajiang w południowych Chinach. Odległość między dwoma filarami o wysokości prawie 300 metrów wynosi 1420 metrów. Nadal brakuje nawierzchni drogi, ale pierwsze samochody będą mogły przejechać przez najwyższy most na świecie już w tym roku.

Most Huajiang Foto: mat. prasowe

Most Huajiang Canyon Bridge zyskał miano najwyższego na świecie ze względu na swoją „wysokość prześwitu”. Odnosi się to do wysokości nad poziomem rzeki Beipan Jiang. W przyszłości samochody będą mogły przejeżdżać przez wąwóz kilkoma pasami, dokładnie 625 metrów nad powierzchnią płynącej w dole rzeki. To rekord świata. Do tej pory znajdujący się nieopodal Most Beipanjiang, o wysokości 565 metrów, był najwyższym mostem na świecie. Dla porównania: słynny Golden Gate, który rozciąga się nad wejściem do Zatoki San Francisco, ma wysokość 67 metrów. Nowy most Huajiang Canyon jest więc prawie dziesięć razy wyższy. Najwyższy most w Polsce - estakada w Lewinie na drodze krajowej nr 8 - ma około 120 m wysokości.

